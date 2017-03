Habrá cambios en el recorrido de los colectivos por obras

Fotos PARA LOS VECINOS. Los cambios de circulación del transporte tendrán lugar por aproximadamente 60 días.

03/03/2017 -

Con el objetivo de embellecer la ciudad, se realizan importantes obras en distintos sectores de la "Madre de Ciudades", lo que obligará a efectuar diversos cortes de tránsito.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital, dieron a conocer a los vecinos cuándo y dónde se producirá la interrupción de las distintas arterias, las cuales serán en el microcentro de la ciudad y en la zona sur. En este sentido el director de Tránsito, Enrique Urquiza, brindó detalles sobre el tema.

"Estamos trabajando en los cortes de calle de Independencia y Avellaneda, donde se trabaja en la ejecución de la semipeatonal, obra que demandará unos 30 días. Les pedimos a los peatones que circulen por la zona hacerlo con precaución, ya que los vehículos tendrán que hacer maniobras a contramano, por supuesto con indicación del personal de tránsito apostado en el lugar", indicó.

Asimismo informó que hoy "a partir de la 7, en el barrio Almirante Brown, comenzarán obras de ensanchamiento del desagüe pluvial sur, por lo que haremos un corte y el mismo tendrá una duración aproximada de 60 días". "Estamos hablando con la empresa responsable de la obra, la cual se encargará de realizar la señalización correspondiente en las diferentes zonas", concluyó.

Circulación de colectivos

En este sentido informaron sobre el recorrido de los transportes públicos de pasajeros que circulan por la zona de los cortes.

Sentido sur a norte: la empresa 112 hará el recorrido por calle Bravo de Zamora (ex calle central), para tomar calle Jacinto Piedra (ex calle 11), Benjamín Ávalos (Colectora paralela a avenida Belgrano), doblará por calle Manuel Alcorta, calle Bravo de Zamora (ex calle central) y finalmente retomará su recorrido habitual.

Cortes norte a sur: el recorrido será por calle Bravo de Zamora, luego calle Manuel Alcorta, calle Benjamín Ávalos (colectora paralela a avenida Belgrano), calle Jacinto Piedra (ex calle 11), para doblar en calle Bravo de Zamora (ex calle central) y luego retomar su recorrido habitual.