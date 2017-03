El Presidente lanzó la campaña #NoAflojemos por Facebook

03/03/2017 -

Con el #NOAFLOJEMOS, Mauricio Macri lanzó una campaña en Facebook para pedirle apoyo a los argentinos luego de las críticas que recibió por parte de la oposición en las últimas semanas.

"Recorriendo el país me dijeron una y otra vez ‘no aflojes Mauricio, no aflojes’. Ahora yo les digo: no aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar", escribió.

"P.d. Si tenés a mano papel y marcador agregá tu foto en los comentarios. Voy a mirar todas las que lleguen", agregó el jefe de Estado, convocando a todos a que se sumen a la campaña.

Durante el mediodía del pasado jueves, el presidente Mauricio Macri dio un discurso en el Congreso en la inauguración de las sesiones ordinarias y repasó lo hecho por su gestión desde que asumió como presidente.

Con su publicación en facebook y Twitter, el Presidente recibió miles de comentarios, algunos a favor y otros en contra, pero en gran medida de respaldo hacia la gestión de Gobierno.