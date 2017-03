Schwartzman ganó y accedió a cuartos de final

Fotos EN LA MIRA. Diego Schwartzman jugará en cuartos de final del Abierto de San Pablo ante Pablo Cuevas.

03/03/2017 -

El argentino Diego Schwartzman avanzó ayer a los cuartos de final del Abierto de San Pablo, en Brasil, tras superar al austríaco Gerald Melzer por 6/2 y 6/2.

Schwartzman, número 44 del ranking mundial, venció a Melzer (107) en 1 hora y 7 minutos de juego, y en cuartos de final se medirá con Pablo Cuevas (33), quien eliminó al rosarino Facundo Bagnis (82) por un contundente 6/2 y 6/2.

Los otros encuentros de cuartos de final de hoy serán: Federico Delbonis (54) vs. Joao Sousa (37), Pablo Carreño Busta (23) vs. Fabio Fognini (42) y Guido Pella (166) vs. Albert Ramos Vinolas (24).

Perdió Del Potro

El tandilense Juan Martín Del Potro, número 32 del ranking mundial, fue eliminado ayer en el ATP 500 de Acapulco, al caer en tres sets ante el serbio Novak Djokovic (2).

"Delpo" jugó de igual a igual ante uno de los mejores jugadores de la historia, pero perdió por 4/6, 6/4 y 6/4.