Werner: "No sé si me sorprendería no atajar"

Fotos OPINIÓN. Werner elogió las condiciones de Rossi.

03/03/2017 -

Boca Juniors ya tiene a Banfield entre ceja y ceja por la primera fecha del torneo de AFA y para el arquero Axel Werner es toda expectativa, especialmente por la situación que está viviendo en el arco del Xeneize.

"No sé si me sorprendería no atajar el domingo, el entrenador tiene todo el derecho de hacer un cambio y elegir otro compañero. Rossi es un muy buen arquero, por algo llegó a Boca. Tuvo un buen partido contra Colón, tenemos historias muy parecidas", dijo el guardameta que aguarda con esperanzas de que el Mellizo Guillermo lo confirme entre los titulares para enfrentar al Taladro.

En cuanto a la renovación de su contrato dijo: "Hay posibilidades de renovar, hay que ver lo que quieren los clubes y también cómo estoy parado en aquel momento".