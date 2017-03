Un hombre de Trump, acusado de ocultar información al Senado

Fotos OMISIÓN. Sessions no reveló sus conversaciones con el embajador ruso en la audiencia que lo confirmó como fiscal.

El fiscal general de EE.UU, Jeff Sessions, se encuentra en la cuerda floja debido a las polémicas reuniones que mantuvo con el embajador ruso en Washington durante la campaña presidencial, unos encuentros que ocultó a los legisladores del Senado durante las audiencias de su confirmación en el cargo.

El propio Sessions tuvo que salir a dar una rueda de prensa para anunciar que se apartará de la investigación de su departamento sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre para dañar con ataques cibernéticos a la excandidata Hillary Clinton y favorecer al ahora presidente, Donald Trump.

En un comunicado paralelo a su intervención ante los medios, Sessions detalló haber decidido ‘inhibirse de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado con las campañas del presidente de EE.UU’.

Sus declaraciones se produjeron después de que los demócratas del Congreso y varios legisladores de su propio partido, como el influyente Jason Chaffetz, pidieran a Sessions que se inhibiera de las investigaciones por las reuniones que mantuvo con el embajador ruso, Sergey Kislyak.

Lo que más polémica ha generado es que Sessions no reveló sus conversaciones con el embajador ruso durante una audiencia en el comité judicial del Senado para ser confirmado como fiscal general y en la que el senador Al Franken le preguntó precisamente si alguien de la campaña de Trump se había comunicado con el Kremlin.

‘No tengo conocimiento de ninguna de esas actividades. Me han llamado a participar una o dos veces en la campaña y no he tenido comunicaciones con los rusos’, dijo entonces Sessions. Ayer, el fiscal general tuvo que salir al paso y decir que escribirá ‘pronto’ al Comité Judicial para aclarar su testimonio. La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, lo acusó de haber ‘mentido bajo juramento’. Información publicada en diario EL LIBERAL. Director Lic. Gustavo Ick.