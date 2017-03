Los alumnos deberán presentar la Constancia Única de Salud

03/03/2017 -

A días del inicio de clases en la provincia, el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación, informaron sobre la implementación de la Constancia de Salud del Niño y del Adolescente para el año 2017. Este instrumento tiene como objetivo una evaluación clínica de la salud de los alumnos para habilitar la realización de actividades físicas en la escuela. "Seguimos trabajando en forma mancomunada con el Ministerio de Salud y ratificamos lo acordado el año pasado sobre la emisión de una Constancia Única de Salud cuyo formato está a disposición y accesible para docentes, padres y tutores en la página web del Ministerio de Salud y en los establecimientos educativos provinciales", expresó la presidenta del Consejo General de Educación de la Provincia, Dra. María Elena Herrera. Al referirse a la constancia que está en vigencia para los alumnos de todos los niveles, la funcionaria especificó que se trata de un modelo único de ficha médica que podrá ser completada por el médico de cabecera del niño, niña o adolescente ya sea en un establecimiento de salud pública (Upas u Hospitales) o en el sector privado. En este sentido aclaró que la constancia que se emite a partir del examen físico puede ser otorgada por "el médico de cabecera, pediatra, de familia o clínico del alumno o alumna, que puede ser un médico particular o del sistema público de salud". La Dra. Herrera hizo hincapié en que "el certificado es el único requerimiento que se solicita presentar en la escuela. No se necesita presentar ningún otro estudio clínico en particular porque la constancia emitida por el médico es suficiente a los fines de acreditar que el niño está apto para realizar la actividad física correspondiente en la escuela". Y agregó que "la constancia será presentada en un plazo estimado hasta fines de marzo para que se pueda programar la actividad física en cada establecimiento". Único documento En este punto, la Dra. Teresita Santillán, directora de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud, explicó que luego de que el médico de cabecera realiza el examen físico, emite la constancia de salud y es lo único que se exige para la presentación en la escuela. Y puntualizó que "si el médico considera por los síntomas y el examen físico que es necesario realizar el pedido de otros estudios complementarios para poder emitir la constancia, eso se solicita, pero quedan en la historia clínica del niño, en el centro de salud y no es un requisito para ser presentado en la escuela". Nuevo Asimismo informaron que también este año se incorporó la posibilidad de otorgar la constancia de salud a partir de la Ficha del Prosane. "En las escuelas donde se realizó el Prosane (Programa de Sanidad Escolar) durante el segundo semestre del 2016, serán válidas las fichas de los niños y niñas controlados para emitir una certificación actualizada", dijo la Dra. Teresita Santillán.