La ex del "Polaco" exige establecer una cuota alimentaria para su hija

Desde que el "Polaco" blanqueó su romance con Silvina Luna se terminó la buena relación que tenía con su ex, Valeria Aquino. Primero, ella dudó de la relación, contó detalles de su historia con el cantante, se quejó por la cuota alimentaria y lo acusó de bloquearle trabajos. El "Polaco" contestó a través de su abogado, Fernando Burlando, quien dijo en Infama: "Nosotros tratamos de abrir una cuenta a la ex mujer para directamente no tener un contacto tan asiduo y permanente, pero ella no tiene número de Cuil. En esto se necesita actitud de los dos lados. El "Polaco" no tuvo otro remedio que tomar esta decisión en función de las manifestaciones que ha tenido Valeria para con él".

Ella respondió con la Justicia: envió una carta documento exigiéndole al Polaco una buena vivienda para su hija, que equipare el mismo nivel de vida que tenían con él y, además, un aumento de la cuota alimentaria.

"He iniciado a través de mis abogados, el trámite judicial de fijación de alimentos y régimen de visitas. Mientras tanto estoy en conocimiento de que mis abogados y los del ‘Polaco’ han mantenido reuniones y espero que podamos llegar a una pronta solución, siendo mi única intención preservar el futuro de mi hija Alma y cooperar para arribar a una solución armoniosa. Cualquier acción referida al régimen de visitas, apertura de cuentas, etc. quedará supeditada al acuerdo entre los abogados o a la decisión judicial, remarcó Valeria en un comunicado.