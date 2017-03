Andrés Nara busca acercarse a sus dos hijas

03/03/2017 -

El desconcierto que provocó el final de su relación con Cari Nara, posibilita para Andrés Nara un acercamiento con sus dos hijas, Wanda y Zaira. "Hay ciertas cosas que se van acomodando con el tiempo -se esperanzó en el programa Desayuno Americano-. Me gustaría tener un buen diálogo, olvidarnos de ciertas situaciones que no les gustaron a ellas, como por ejemplo lo de Cari, y que no me gustaron a mí".

La aparición de su ahora ex novia habría originado la disputa: "Ellas pensaron que yo engañé a su madre (Nora Colosimo) con Cari, cosa que no es así", advirtió Andrés, entendiendo que en verdad el vínculo trunco con Wanda y Zaira es responsabilidad absoluta de Nora. "¿Si ella tuvo que ver en el odio de mis hijas? En un principio sí. Cuando me fui de mi casa, ella me dijo: ‘Te voy a hacer la vida imposible para que te odien tus hijas’. Y le salió bastante bien... Con el tiempo nos distanciamos", dijo.

Pese a buscar un acercamiento, Andrés hizo una crítica solapada hacia Wanda: "Es un personaje realmente muy pintoresco -señaló-. Cuando yo hablo de la humildad de Wanda, digo que lo más lindo que ella tiene es su simpatía y su sencillez. Y (ahora) veo que está mezclando y mostrando todo un lujo... Le gusta, sí, pero en el fondo no le interesa tanto. Cuando compraron las cosas excéntricas con Maxi (López), las compraban con Maxi. Veo que está perdiendo un montón de cosas que eran su fuerte".

¿Y Zaira? "Es más sensible en otros aspectos, pero también se subió al mismo colectivo. Entonces quedamos con ciertas asperezas, que yo las entiendo. Ella me dijo que no hable tanto en los medios. Y tiene razón. Pero en un punto yo lo hacía por Cari, para ver si podía surgir y llegar a algo".