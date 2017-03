Claudia Villafañe compartió reflexiones en Instagram que podrían estar dedicadas a Diego Maradona

03/03/2017 -

Claudia Villafañe siempre mantuvo un perfil bajo, más allá de la gran exposición que ganó por haber estado casada con Diego Armando Maradona, y tener dos hijas con él. A pesar de ser una mujer muy reservada utiliza Instagram no sólo para compartir imágenes de su familia, sino también para expresar sus ideas y pensamientos.

"Un día decidí dejar de resistir. Para que lo que tenga que doler, duela... Lo que tenga que nacer, crezca y lo que tenga que ser, se...". Esta frase de Elena Alonso fue una de las publicaciones que hizo la empresaria en la red social.

Quizás estas palabras representen el dolor que está atravesando debido al duro enfrentamiento que mantiene con Maradona. Él la acusó ante la Justicia de haberlo estafado y le reclama que le devuelva varios millones y una serie de objetos que pertenecen a su carrera futbolística.

"A veces esperamos demasiado de otras personas sólo porque nosotros estaríamos dispuestos a hacer mucho más por ellas", fue otra de las frases que compartió Villafañe. Muchas de estas reflexiones podrían estar dedicadas a Maradona, quien la criticó con dureza e incluso la trató de "ladrona’. La frase "puedes tenerlo todo, pero sino tienes paz interior no tienes nada", explica su filosofía de vida.

No obstante, ella aclaró que jamás hablaría mal del padre de su ex. "No voy a hablar mal de Diego, es el padre de mis hijas, no voy a hacer lo que hace él. Voy a dejar que la Justicia actúe como hice la vez pasada", aseguró en una entrevista. Villafañe sigue esperando que la Justicia limpie su nombre porque considera que "en la vida todo vuelve".