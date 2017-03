Se tomará un tiempo para definir si vuelve a los escenarios como solista o con un grupo de amigos sin ánimo de salir a competir con nadie

03/03/2017 -

Martín Paz, el ex Los Manseros Santiagueños, contó que, si bien en la actualidad no está trabajando, en un futuro se lanzará como solista: "Ojalá que la gente me apoye, que me acompañen con mis nuevas cosas. Voy a convocar a un grupo de amigos para salir a trabajar de una manera digna. Es nuestro oficio, nuestro trabajo. No voy a salir a competir con nadie", dijo.

Y agregó: "Voy a defender mis canciones, es todo muy reciente, quizás vuelva como solista. Hoy me puedo tomar unos días, un tiempo, unos meses, pero en algún momento voy a tener la necesidad de salir al escenario, es algo natural para nosotros subirnos al escenario a cantar nuestras cosas".

En este sentido, Martín confesó que le molestó que su padre, y creador del grupo folclórico, lo llamara "muerto de hambre". "Es muy doloroso porque creo que le dí mucho al grupo. Cuando yo entré, Los Manseros cobraban 2.800 pesos, hace diez años, y hoy tienen una magnitud y dimensión distintos, no sé culpa de quien, pero fue en el tiempo que estuve yo. Y en ese aspecto me da mucho orgullo que Los Manseros hayan logrado esta trascendencia porque fueron muchos años de lucha, de no ganar un mango, de golpear puertas, de tocar sólo en Buenos Aires, de grabar discos, pero de estar siempre como en la B".

Por otra parte, agradeció el apoyo de Oscar "El Chaqueño" Palavecino, Carlitos Tévez, quien le escribió desde China, y Jorge Rojas, con quien se encontrará en estos días.

"Estoy en mi casa, en Buenos Aires, yo nací aquí, porque él (Onofre) hace muchos años que vive en Buenos Aires, hace más de 50 años. En estos momentos me refugio en mi casa, rodeado con mis hijos, mis amigos. En estos momentos uno los necesita. Ojalá que reflexione y que nos venga a visitar, que no tome como que esto se terminó familiarmente, aunque laboralmente no voy a continuar".