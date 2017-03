Martín Paz: "No estoy loco, soy una persona normal"

03/03/2017 -

Nadie se imaginaba que Los Manseros Santiagueños iban a protagonizar este verano un escándalo público de tales dimensiones que dejaría al conjunto folclórico desmembrado, sin la presencia de Martín Paz, en la formación, después de haber sido echado en público por su padre y líder del grupo, Onofre Paz, durante el recital que ofrecieron en el Festival del Carbón en Las Arrias, Córdoba.

Mucho se dijo, pero fue recién después de escuchar a su padre, Onofre, tratarlo de "loco" en una entrevista radial, cuando Martín se animó también a salir a hablar. Al aire, entre lágrimas reconoció que se sintió humillado en el escenario de Las Arrias cuando su padre anunció que "lo iba a echar a la m..."; negó tener problemas con "minas", como también lo había señalado el líder de Los Manseros, y confirmó su vuelta como solista a los escenarios.

"Muchas situaciones se fueron dando y terminó así. Lamentablemente se terminó. Mi viejo es una persona que tiene un carácter fuerte, es un hombre que ha sufrido mucho, calculo, y lo traslada todo esto a su vida", comenzó diciendo en una nota radial.

Y continuó: "Hace unos días veía cómo mi padre hablaba de mí como si fuera cualquier persona, diciendo ‘él está loco, tiene problemas con mujeres’... Primero quiero aclarar que yo considero que no estoy loco y soy una persona normal que vivo con mis hijos. Y no tengo ningún problema con ninguna mujer, estoy en pareja con una chica que vive en Tucumán. Estoy separado de mi mujer (la madre de sus hijos) desde que ella hizo abandono de hogar. Vivimos situaciones de desgaste lógicas de pareja. Nos juntamos a los 19 años y yo me hice cargo de mis hijos".

Y agregó: "No quiero que mis hijos tengan que escuchar que su padre está loco. Estoy en pareja y me hago cargo de mis hijos, prácticamente cuando no estoy afuera no salgo de mi casa, porque vivo solo con ellos en Buenos Aires".

Profundamente conmovido, Martín contó que tanto él como su familia sufrieron mucho y expresó que necesitan de su padre: "Mi padre es bastante especial, por otro lado tengo a mi mamá que no la veo, tampoco ve a sus nietos... a pesar de ser una persona que ha sufrido mucho, no tiene en cuenta que nosotros también sufrimos, que necesitamos de él, mis hijos, mis hermanas. No nos gusta que tenga ese tipo de reacciones".

Por otra parte, Martín admitió que estas diferencias con su padre no son de ahora: "Esto no es de ahora. Viene de larga data. Lamentablemente se dio así todo. Yo en principio quiero pedirle disculpa a la gente y aclarar que me bajé del escenario porque me sentí humillado. Hay muchas cosas que no puedo decir porque son internas que lo terminarían perjudicando a él".