Axel recordó un episodio violento de su infancia

03/03/2017 -

Axel tuvo una niñez difícil porque sufrió violencia familiar. El cantante ya se había animado a contar hace unos años que su papá le había pegado en su infancia, durante una entrevista que dio en el programa Línea de tiempo de la TV Pública.

Ahora, el artista reveló que no fue la única víctima, su mamá también fue golpeada. "He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes", contó el intérprete en el marco de la campaña #TerminemosConElMachismo que está realizando la revista Susana. "Ojo, con esto no quiero dejar mal a mi papá porque era algo medio normal en ese momento. No tengo ningún rencor, amo a mi papá, se lo puedo decir y me llevo muy bien", explicó.

Luego, recordó con detalles un episodio violento familiar del que fue testigo cuando era pequeño: "Mi mamá salía de bañarse, estaba en ropa interior, color crudo o blanca. Miren los detalles... para que los padres se den cuenta que los chicos no olvidamos nada. Ellos discutiendo, no me acuerdo el motivo, mi mamá llorando, a los gritos. Yo adelante, mi hermano de un lado, mi hermana del otro, de cinco, cuatro y tres años. No me olvido más, mi papá acercarse a los gritos y ¡pla! (hizo un gesto de que le había dado una cachetada)".

Al ver esta situación, Axel quiso defender a su madre y tuvo una fuerte reacción contra su padre: "En ese momento, mi papá tenía candado, barba y bigote. Lo llamé y mi papá se acerca como ‘bueno, vení Axel, pobrecito’, y me quería agarrar a upa y yo no quería, lo quería matar. Te lo digo y tiemblo. Cuando se acercó y me hizo upa, lo agarré de la barba y saqué fuerzas del universo. Mi papá me dejó en el piso y se desmayó. Eso paró un poco la discusión", recordó.

Además, contó que cada vez que su padre se ponía violento, con su mamá se escapaban de la casa, pero la violencia continuaba. "A mi mamá le pregunté millones de veces ‘por qué no te separás’. Me respondió algo absurdo ‘por las comodidades, la tele y la computadora’. Yo le decía ‘qué importa’...".

Con el tiempo, pudo comprender el comportamiento de su padre y así logró perdonarlo. "Entiendo que mi papá vivió una infancia igual y repitió el patrón. Yo a mis hijos nunca les levanté la mano. Ni le tiro del pelo ni de la oreja". Por último, aconsejó a quienes pasan por una situación de violencia familia que hagan la denuncia y no tengan miedo. "Enfrenten la situación. Pueden recurrir a muchísimos entes que los van a proteger", afirmó el cantante.

Susana Giménez fue la primera en dar testimonio sobre la violencia familiar en esta campaña contra el machismo que está llevando a cabo con su revista. En esta iniciativa también participarán Julieta Ortega, Ricardo Darín, Lali Espósito, Maju Lozano y Soledad Pastorutti.