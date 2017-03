Silvia D’Auro, la ex de Jorge Rial, deslizó una fuerte acusación contra el conductor: reveló que en su matrimonio Hubo violencia física y verbal

03/03/2017 -

Silvia D’Auro (51) se refirió a la turbulenta separación del conductor de Intrusos, y contó en qué se apoyó para salir adelante. En primer lugar, explicó que comenzó a practicar un arte hawaiano que le permitió ordenar su cabeza. "Es el Ho’oponopono, una teoría basada en el te quiero, te perdono, te amo y me perdono. Tiene que ver con eso, con una nueva etapa y un gran aprendizaje en los últimos seis años de mi vida", sostuvo.

Y esa forma de enfrentar la vida fue la que, según ella, la llevó a alejarse de sus hijas. "A veces la decisión es del otro pero hay que soltar. Hay quienes dicen que cuando una suelta y las cosas vuelven, es porque son de uno. Y si no vuelven es porque nunca lo fueron", aseguró y contó que eso es lo que sucedió con una de sus hijas, con quien se reencontró y se dio un abrazo desde el alma. Sobre su separación del conductor aseguró que hoy no se anima a contar su verdad, pero que "mañana no se sabe", y admitió que sufrió violencia en el seno familiar. D’Auro no quiso desarrolar más al respecto. "No vamos a entrar en detalles", dijo a Pronto. Y cerró: "¿Por qué no denuncié? No, no tenía sentido. El silencio era mi mejor herramienta. Además no hizo falta que yo hablara. Cada uno cree la versión que quiere creer y listo".