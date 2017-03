Incertidumbre: la fecha se jugaría, pero con juveniles

Fotos En Rosario ya colocan vallas de contención.

Hoy 14:00 -

A horas del inicio del primer partido de la fecha, no se sabe con certeza que sucederá: desde Agremiados aseguran que los futbolistas profesionales no se presentarán hasta que no se salde la totalidad de las deudas, pero la presión de la AFA y de los dirigentes comienza a ganar terreno.

El primer partido programado es a las 19 entre Rosario Central y Godoy Cruz. Las autoridades del club santafesino mandaron a colocar las vallas de contención porque se cree que el partido se jugará. Lo mismo le dijeron al árbitro, Diego Abal quien fue designado para impartir justicia.

Por ahora, los futbolistas mantienen la postura de no jugarlo. Algunos clubes dicen que jugarán con juveniles. River, por ejemplo, ya descartó esa posibilidad. ¿Hará efecto la presión de los dirigentes?