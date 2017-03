Deportivo FÚTBOL

Sin un acuerdo a la vista, se suspendieron los primeros partidos

De acuerdo a lo informado por la Afa, no se llegó a un acuerdo, por lo que Rosario Central-Godoy Cruz y San Lorenzo-Belgrano, no se jugarán y aún no se reprogramaron.

Fotos Sin un acuerdo a la vista, se suspendieron los primeros partidos. 03/03/2017 - Luego de una reunión en la que no hubo acuerdo, los dirigentes de la Afa, junto al representante de Futbolistas Agremiados y del gobierno nacional, pasaron a un cuarto intermedio por lo que volverán a reunirse en horas de la tarde-noche de hoy para intentar llegar a buen puerto. Además, se decidió la suspensión de los primeros dos partidos de la reanudación del campeonato. A pocas horas del arranque de la 15ª fecha y ante la incertidumbre de los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino actuó con sensatez y decidió suspender los dos encuentros que se iban a disputar entre Rosario Central - Godoy Cruz y San Lorenzo - Belgrano. Si bien los dirigentes y la Comisión Normalizadora buscan resolver todo lo más rápido posible, desde Agremiados, con Marchi a la cabeza, siguen firmes en su postura y no disputarán la fecha hasta que se realice el pago total de la deuda. Debido a esto, varios clubes se encuentran a la deriva sin saber si tendrán que presentarse o no a jugar este fin de semana. Hace algunas horas, los cuatro equipos que debían jugar hoy fueron notificados por la Afa de que sus encuentros serían postergados. Desde su cuenta de Twitter, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que serán reprogramados para una nueva fecha y se suman a Talleres-Independiente, que previamente ya había sido modificado.





