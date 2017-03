Fotos Concedieron la exención de prisión a Florencia Kirchner.

03/03/2017 -

BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio le concedió la exención de prisión a Florencia Kirchner. Contestó así a un pedido de la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, que había sido avalado por el fiscal Carlos Rívolo.



Florencia, Máximo y Cristina Kirchner fueron citados a declaración indagatoria la semana que viene en el marco del expediente iniciado por el caso Los Sauces.

Te recomendamos: Florencia Kirchner cobra $57 mil como directora de Los Sauces

Este viernes, la ex jefa de Estado había asegurado en redes sociales que tenía información que indicaba que Bonadio tenía previsto detener a su hija.



Semanas atrás, quien había planteado la posibilidad de la detención de los hijos de la ex jefa de Estado y de la propia dirigente fue Luis D'Elía, quien convocó a las organizaciones sociales que respaldan al kirchnerismo a proyectar un plan de contingencia.

"Yo tengo un olfato táctico que me ha dado la calle. El 6 la citan a Florencia y a Máximo. Y el 7 a la mamá. A mí me resulta raro todo esto y no me extrañaría que los tres vayan presos. Tengo la intuición de que van a meter presa a Cristina y a sus hijos", aseguró Luis D'Elía durante su programa en Radio Rebelde.