CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Marzo de 2017
HOY, A LAS 22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 21:19 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINÚA)
12.30 CINE INFANTIL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
17.00 CINE: CLEPATRA
18.30 CINE DE LA TARDE
20.30 CASADOS CON HIJOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.15 GRAVEDAD ZERO
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 A CONFIRMAR
CANAL 14
11.00 BASQUET POR EL 14: QUIMSA vs. LIBERTAD
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DOCUMENTALISTA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 EL PODIO
20.30 LA TOCATA
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.36 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN
08.07 CHIHUAHUA EL FANTASMA
09.49 POSEIDÓN
11.40 NO ME QUITES A MI NOVIO
14.01 EL PROFESOR CHIFLADO II
16.10 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA
18.05 PETER PAN
20.09 POSEIDÓN
22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 GATTACA
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
15.00 EL PROTEGIDO
17.05 LA PISTOLA DESNUDA
18.45 EL PROTECTOR
21.00 ARMA MORTAL 2
23.15 LOS CAZAFANTASMAS II
TNT
07.03 KARATE KID
09.15 TOY STORY
10.38 EL HOMBRE ARAÑA
12.44 HERBIE. A TODA MARCHA
14.32 TROYA
17.17 MI VILLANO FAVORITO 2
19.00 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
22.00 LA MONTAÑA EMBRUJADA
23.47 OPERACIÓN PELIGROSA
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
08.00 CHICAGO FIRE, ¿QUÉ LE PASÓ A COURTNEY?
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOVIAS RUSAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CONJETURA
11.00 HOUSE; NECESIDAD SABER
12.00 HOUSE, DISTRACCIONES
13.00 ELEMENTARY, EL COSTO DE HACER NEGOCIOS
14.00 ELEMENTARY, ERRADO
14.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO
15.45 DETECTIVES MEDICOS S14, WATER LOGGED,
16.15 GUERRA DE LOS MUNDOS
18.30 EL AVISPÓN VERDE
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
23.30 GUERRA DE LOS MUNDOS
01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO
02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA VERTIGINOSA
STUDIO UNIVERSAL
09.10 WALTER
10.50 BUSCANDO UN AMIGO
12.35 BEETHOVEN
14.15 BEETHOVEN 2
16.05 CUÍDAME
18.00 LA ADOPTADA
20.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
22.10 CREO QUE SÍ
24.05 LA ADOPTADA
02.05 BUSCANDO UN AMIGO
03.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ ‘BAILARINA’ (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.
+ A LAS 22.30, ‘DECIME QUE SE SIENTE’.
+HOY, A LAS 00.15, ‘EL ESLABÓN PODRIDO’.
BAYSAI
(AU. SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
(CLUB DE MAESTROS, PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
+HOY, SE PRESENTARÁN TONY ÁNGEL; ENRIQUE MAZA Y LA VERDADERA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 23, NOCHE DE FOLKLORE CON EL GRUPO LA SACHERA. INTEGRAN CÓNDOR LÓPEZ, MELLI RUIZ, LEANDRO IBARRA, JOAQUÍN CÓRDOBA, LUIS ÁNGEL MITRE. SUS BANDAS INVITADAS RODRI SALVATIERRA, JUAN PORRAS (AÑATUYA).
FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA
+HOY, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
04/03 - 05/03- 14:10 (Cast) 16:20
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
04/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 04-03 - 14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
04/03 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
04/03 - 05/03- 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
04/03 - 05/03- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
04/03 22:30 (Subt) 00:55 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
04/03 - 05/03- 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CAST. 18:00 - (TODOS LOS DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS
CAST. 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CAST. 21:00- (TODOS LOS DÍAS)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP
18:00 (TODOS LOS DÍAS)