CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Marzo de 2017

HOY, A LAS 22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

Hoy 21:19 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 CINE INFANTIL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

17.00 CINE: CLEPATRA

18.30 CINE DE LA TARDE

20.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 A CONFIRMAR

 


CANAL 14 

11.00 BASQUET POR EL 14: QUIMSA vs. LIBERTAD

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DOCUMENTALISTA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 EL PODIO

20.30 LA TOCATA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.36 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN

08.07 CHIHUAHUA EL FANTASMA

09.49 POSEIDÓN

11.40 NO ME QUITES A MI NOVIO

14.01 EL PROFESOR CHIFLADO II

16.10 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA

18.05 PETER PAN

20.09 POSEIDÓN

22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS


TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 GATTACA

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

15.00 EL PROTEGIDO

17.05 LA PISTOLA DESNUDA

18.45 EL PROTECTOR

21.00 ARMA MORTAL 2

23.15 LOS CAZAFANTASMAS II

TNT

07.03 KARATE KID

09.15 TOY STORY

10.38 EL HOMBRE ARAÑA

12.44 HERBIE. A TODA MARCHA

14.32 TROYA

17.17 MI VILLANO FAVORITO 2

19.00 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

22.00 LA MONTAÑA EMBRUJADA

23.47 OPERACIÓN PELIGROSA


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

08.00 CHICAGO FIRE, ¿QUÉ LE PASÓ A COURTNEY?

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOVIAS RUSAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CONJETURA

11.00 HOUSE; NECESIDAD SABER

12.00 HOUSE, DISTRACCIONES

13.00 ELEMENTARY, EL COSTO DE HACER NEGOCIOS

14.00 ELEMENTARY, ERRADO

14.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO

15.45 DETECTIVES MEDICOS S14, WATER LOGGED,

16.15 GUERRA DE LOS MUNDOS

18.30 EL AVISPÓN VERDE

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

23.30 GUERRA DE LOS MUNDOS

01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO

02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA VERTIGINOSA


STUDIO UNIVERSAL

09.10 WALTER

10.50 BUSCANDO UN AMIGO

12.35 BEETHOVEN

14.15 BEETHOVEN 2

16.05 CUÍDAME

18.00 LA ADOPTADA

20.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

22.10 CREO QUE SÍ

24.05 LA ADOPTADA

02.05 BUSCANDO UN AMIGO

03.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ ‘BAILARINA’ (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.

+ A LAS 22.30, ‘DECIME QUE SE SIENTE’.

+HOY, A LAS 00.15, ‘EL ESLABÓN PODRIDO’.

BAYSAI

(AU. SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

(CLUB DE MAESTROS, PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

+HOY, SE PRESENTARÁN TONY ÁNGEL; ENRIQUE MAZA Y LA VERDADERA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 23, NOCHE DE FOLKLORE CON EL GRUPO LA SACHERA. INTEGRAN CÓNDOR LÓPEZ, MELLI RUIZ, LEANDRO IBARRA, JOAQUÍN CÓRDOBA, LUIS ÁNGEL MITRE. SUS BANDAS INVITADAS RODRI SALVATIERRA, JUAN PORRAS (AÑATUYA).

FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA

+HOY, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.

CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

04/03 - 05/03- 14:10 (Cast) 16:20

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

04/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 04-03 - 14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

04/03 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

04/03 - 05/03- 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

04/03 - 05/03- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

04/03 22:30 (Subt) 00:55 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

04/03 - 05/03- 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CAST. 18:00 - (TODOS LOS DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS

CAST. 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CAST. 21:00- (TODOS LOS DÍAS)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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