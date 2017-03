FÚNEBRES | 4 de Marzo de 2017

04/03/2017 -

Fallecimientos

4/3/17

- Juan Alberto Rosales (Choya)

- Ariel Castillo (Forres)

- Teresita del Milagro Sánchez (Pozo Hondo)

- Carlos Omar Barrera (La Banda)

- Modesta Epifamia Butiler (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARANDA, REGINO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 1/3/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo Mario Aranda: Julio, Yoni, Emanuel, Lucas, Diego, Juan, Silvina, Ángel y Vanesa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, PETRONILA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Curia María Espejo de Justicia de la Legión de María participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Lic. Mario Daniel Diósquez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Luis S. Avellaneda y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanzo eterno junto a su amado hijo; Sus hermanas políticas Toiky Corán, Elsa Corán y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Dra. Marta Argañaraz, Dr. Enrique Agüero Villarreal, Dr. Walter Frías, Dra. Marcela Ledesma, Dr. Guillermo Murad, Dra. Soledad Yapur participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Romelia Andrade participa con dolor el fallecimiento de la esposa de su apreciable amigo y colega Enzo Palavecino y eleva oraciones por la paz de su alma.

ROLDAN, SIMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Participan su fallecimiento Olga, Berta, Yoli, Rodi y Tito Roldán; Leonardo Adaro, familiares y amigos. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada".

TOLOZA, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Partió un gran amigo y compañero de tanto tiempo; siempre te recordaremos con tu carácter sencillo y apacible querido Marito. Sus ex compañeras de la escuela Nº 407 Ricardo Rojas, participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Padre Celestial con tu amor eterno y tu misericordia infinita recibe a tu hijo Mario que partió a tu encuentro confiado en la verdad de tus virtudes. Muéstrale la luz de tu rostro y permítele gozar de la vida eterna". Docente jubilada de la escuela Ricardo Rojas Nº 407 Sra. Zulema Hernández de Cabrera participa con pesar el fallecimiento del ex colega incondicional en el cumplimiento del trabajo y ser humano por excelencia. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Hoy ya hace un mes que partiste a una vida mejor, dejando un gran vacio en nuestros corazones. Gracias madre por todo lo que me brindaste, tus sanos consejos y tu ejemplo de vida. Danos fortaleza para seguir adelante. Tu esposo Raúl, tu hija Fanny, hijo político Fabián y nietos Stefania, Florencia y Emanuel, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

CABALLI, ISIDORA DEL VALLE (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tus hijos Rubén, Roxana, Claudia y Teresa, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CONTRERAS, ADA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Hugy Mony Ruiz; sus nietos Juan, Facundo, Sabrina y Fernanda Contreras; Sofía Ruiz, invitan a la misa en su memoria el día 4/3/17 a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GIMÉNEZ, DELFINA ARGENTINA (Tono) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/16|. Querida hermana hace un año de tu partida al Reino del Señor te recordamos cada día por tu generosidad, tu bondad, tu espíritu de lucha, llena de paciencia y sabiduría con ese maravilloso sentido del humor, no podemos creer el tiempo que paso desde que partiste. Porque lo sentimos como si fuese ayer, es inevitable no derramar lágrimas, extrañándote mi querida hermana. Estarás presente siempre en nuestros corazones. Tus hermanos: Charo, Roberto, tus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso junto al Señor.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/16|. A nueve meses de su fallecimiento. Su esposa Ilda Margarita Juárez de Paz, sus hijas Georgina Noemí Paz, Angélica de Jesús Paz; sus hijos políticos José Luis Olivera, Gustavo Fabián Tevez y sus nietas Candela del mar, Sofía Maylin, Ailén Maitena y Abril invitan a las misas a celebrarse hoy en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús, Bº Güemes a las 20 h, en Santa Rosario, 20.30 hs. Santa Rita. Padre, porque te quiero te creó, confió, aunque no entienda y sé que después del llanto vos nos ayudarás a seguir el camino que nos preparaste.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. Se siente el silencio del tiempo, donde habitan tus pasos, tu voz, tu mirada, tus sueños. Se siente como el viento eleva las miradas, llevándose aquellas que brillan cuando te recuerdan. Se siente como el amanecer trina en la ventana de los recuerdos. Se siente como lo visible se hizo invisible, porque solo habla el alma. Se siente, lugares vacíos, solo crecen flores y pájaros que dan vida a un después de la vida. Siento en mis alas acunando los días donde fuimos felices. Siento que en esta estación caerán las hojas, pero jamás mis manos que abrazan nuestras vivencias. Siento, que el silencio tiene el color del amor ¡¡¡Te amaré, más allá del sol, vida!!! Tu madre Ramo invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SALDAÑA, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/16|. Queremos acostumbrarnos a vivir sin verte, sabemos que en nuestros corazones vives para siempre. Eres nuestro ángel sabemos que estás junto a Jesús y te pedimos que intercedas para que nuestro dolor por tu partida tan temprana se mitigue. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

VÉLEZ, CLAUDIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/12|. Hijita querida, hoy hace 5 años que te fuiste de mi lado, no sabes lo que es mi vida desde ese día, me parece un sueño, pero despierto con la cruda realidad de no tenerte más. Romi, mi corazón está desgarrado por tu ausencia, me falta tu alegría, tu sonrisa fácil, tu picardía, tus ojos picarones, hijita mía te extraño un montón, me falta todo en la vida. Tu mamá Toty, tus hermanos Marcelo y Roxana, tus sobrinas querida Camila y Malena; su cuñado Lico y demás familiares invitan a la misa a las 21 hs. en la iglesia Don Bosco y a las 9 el rosario en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SILY, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/12|. Eres la estrella mas grande y brillante del firmamento y desde allí nos guías. Su esposa Marta Díaz, sus hijas Mamina, Marcelo Ponce, Fernanda, Matías y Salma; Maxi Sellan y Lorenzo Sellan Ponce; Mónica, Omar Paz; Florencia, Luciana y Francisco; Maxi Barrionuevo y Xiomara Barrionuevo Paz Y Carla, Cristian D' Orieux; Benjamín y Alonso. En recordación al 5to. Aniversario de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRERA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Su esposa Silvia Lescano, hijos Erika, Agustín, María, Claudia, Ricardo, Liliana, h. pol., nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Serv. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BUTILER, MODESTA EPIFAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Su hija, su hija Mabel, h. pol. Máximo, nietos Fermín, Facundo, Ignacio, Martín, Maira y Maximiliano y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 17 en el cementerio Los Romanos, casa de duelo El Polear, La Banda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Toto Faisal y Cristina Casas Ghinatti, amigos de Ana María y de Tato participan su fallecimiento y comparte con inmenso pesar este momento tan duro junto a los demás familiares.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hermana Elvira Sokolic, Santiago Leguizamón y sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus sobrinos María Gabriela Tonelli y Antonio Ger y flia participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Edgar Tonelli y sus hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan a Rosita, Luis y sus respectivas familias en estos momentos de dolor

Invitación a Misa

----------------------------------------

MONTES DE BELTRÁN, HILDA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/11|. Su esposo Liber D. Beltrán, sus hijos Oscar, Edgardo Daniel y María de los A. Beltrán, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse seis años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

HOYOS DE PADILLA, JUANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Hoy hacen tres meses que partiste al Señor, nos dejaste un gran vacío, nunca te olvidaremos. Madre querida, tu sonrisa quedará grabada por siempre en nuestro corazón, solo nos queda el consuelo de saber que estás en los brazos del Señor. Su esposo Pablo Padilla, sus hijos Juan, Claudia, Irma y Luis, sus nietos Paula y Valentín, su hermana Graciela y sobrino Agustín, invitan al responso en el cementerio Jardín del Sol, hoy a las 17.30 hs.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Su padre Leopoldo Castillo, su hija Florencia, sus hermanos Margarita, Mirta, Omar, Gustavo, Mario, Karina y sus cuñados y cuñadas. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la tarde en el Cementerio de Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Profesores y compañeros de folklore taller Casa Italia de su hijo Mario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Sus hijos Carlos, Gladis, Zulma, Alfredo, Wilson, Julio, Guido, hijos politicos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en Laprida Dto Choya. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

ROSALES, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Roberto Montes, su cuñada Carmen, su sobrina Patricia Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en Laprida. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, TERESITA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Su madre Verónica, sus hnos. Nicolás, Tomás, Victoria, su abuelo Anselmo; sus tíos y demás flia. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Pozo Hondo. Serv. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SÁNCHEZ, TERESITA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Sus compañeros y amigos de los 3º años del ISPP Nº 1 del Profesorado de Educación Física participan con mucho dolor la partida de Mili, "Gran Luchadora". Siempre estarás en nuestros corazones. Acompañamos a la familia en tan irreparable pérdida, rogando oraciones en su memoria.

SOKOLIC, ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/16|. Compañeros de su hijo de la Comisión de Validez de Títulos: Graciela, Silvina y Belén participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.