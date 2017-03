El juego ciencia se reunirá en el "Portal del NOA"

04/03/2017 -

Las Termas recibirá una vez más a lo mejor del juego ciencia. Se trata de la puesta en escena desde el 24 al 26 del Apertura 2017, en el que se jugarán también las semifinales argentinas en la divisiones Sub 17, 20 y 23 años. En este destacado evento se darán cita los mejores jugadores de país, y contará con la organización del Club de Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas de Río Hondo, con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes. El cronograma del certamen se desarrollará en la Casa de la Cultura y el Bicentenario de Las Termas. El viernes 24 será la recepción e inscripción de los jugadores. Luego se jugarán las dos primeras rondas para los Sub 20 y Sub 23.