Zamora: "La Mesa de Diálogo ha generado reivindicaciones para la estabilidad laboral"

El senador nacional valoró la importancia del aumento sin perjudicar el equilibrio financiero de las arcas del Estado provincial.

04/03/2017 -

El senador nacional Gerardo Zamora, presente en la reunión cumbre de la Mesa de Diálogo, reconoció "la decisión de la gobernadora en garantizar el mejor esfuerzo posible en términos salariales para docentes y empleados públicos de la provincia".

Rescató además que "el mantenimiento del equilibrio financiero y la responsabilidad en términos administrativos, y el no endeudamiento de la provincia, es importante en este paso que se dio para poder acordar un aumento como el que dio la gobernadora", indicó.

Ascenso laboral

El senador nacional también valoró lo manifestado durante la reunión por el secretario general José Gómez de la CGT santiagueña, al precisar que "más de cinco mil empleados pasarán a planta permanente con estabilidad laboral a partir del primer día de abril, y no es un dato menor, ya que hace al respeto de la carrera administrativa por el trabajador santiagueño y esperamos que se pueda seguir trabajando en ese sentido por el sector del trabajo", señaló.

Agregó también que ‘el diálogo sostenido tiene que ver con el respeto y la seriedad y lo que tiene mucho valor, es la paz social, que se busca siempre a través de la Mesa de Diálogo", dijo, al reconocer la trascendencia del acuerdo, luego de varias semanas de reuniones concretadas entre representantes del Gobierno provincial y de parte de los gremios.

Nuevos desafíos

Zamora ahondó: "Cuando era gobernador me gustaba decir que la Mesa de Diálogo no tenía que ver solamente con el sector público ya que también la integran, no en este caso, los sectores representantes de los trabajadores privados. Siempre la intención será la de buscar una provincia que crezca, se desarrolle y genere reivindicaciones de estabilidad laboral para los trabajadores".

Asimismo, dijo también que la Mesa de Diálogo "debe ser el ámbito propicio para aquellos santiagueños que aún no tienen trabajo, y creo que ese es el objetivo de la política y la responsabilidad de la gestión, y creo que la gobernadora tiene muy en claro este desafío, lo cual es un orgullo acompañarla en este tipo de decisiones".