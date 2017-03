La respuesta de Futbolistas Argentinos Agremiados

04/03/2017 -

Agremiados -representado por Sergio Marchi, Carlos Pandolfi, Darío Checchia, Cristian Aragón, Sergio Saguel y los abogados Luis Taboada y José Confalonieri- contestó que "no existió una propuesta de acuerdo alguno, sino que solo se acompañó un acuerdo de distribución en los términos que surgieron del acta mencionada por la patronal, de lo cual no se desprende ofrecimiento dinerario alguno para satisfacer las deudas salariales de los futbolistas". En ese sentido consideraron que el ofrecimiento "no se trata más que de una expresión de buenos deseos, ya que se habla en potencial, sin precisar fechas ni montos, lo cual denota la falta de seriedad del ofrecimiento".