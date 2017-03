Daniel Ferreiro: "Ya no hay soluciones mágicas"

Fotos DANIEL FERREIRO.

04/03/2017 -

Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, aseguró que la oferta de AFA "obviamente no alcanza" para cancelar la totalidad de la deuda que los clubes mantienen con los futbolistas, "pero ya no hay soluciones mágicas".

"Nosotros tenemos que defender nuestras instituciones, no podemos perder los puntos que ya se ganaron y cada categoría hace lo que puede. El fútbol tiene que seguir rodando porque si no, no hay manera de seguir adelante con la venta de los derechos audiovisuales. Si yo fabrico zapatos y no los entrego, no los cobro. Tenemos que producir. La AFA quebró. No hay más dinero", argumentó. De cara al regreso de los partidos oficiales y un ciclo que se prevé adverso, Ferreiro llamó a las partes a "poner lo mejor" y retomar "el diálogo". En cuanto a los juveniles que jugarán este fin de semana en el ascenso, agregó que "el club se hará cargo" en caso de que se produzca alguna lesión.