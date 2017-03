Pérez: "Tendría que haber empezado"

Fotos CHARLA. Armando Pérez dialogó con la prensa al salir de AFA.

04/03/2017 -

El presidente del Comité Regularizador de la AFA, Armando Pérez, lamentó anoche que "el fútbol no empezó cuando tendría que haber empezado" y llamó a las partes a "mejorar el diálogo" de cara a la reanudación del campeonato de Primera División, confirmada por la dirigencia para la próxima semana.

"Lo triste es que no nos pusimos de acuerdo y el fútbol no empezó cuando tendría que haber empezado", declaró Pérez en una conferencia de prensa improvisada, al salir del edificio de la calle Viamonte.

La máxima autoridad de la Normalizadora afirmó que se hizo la mejor propuesta posible a los futbolistas con la intención de retomar la competencia cuanto antes, a pesar de que el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, lo haya negado.

Sin fondo solidario

Como consecuencia, la AFA ya no contará con el aporte que estaban dispuestos a hacer los clubes más poderosos con tal de acelerar el proceso.

"Los clubes decidieron que el fondo solidario ya no corre y me parece razonable. La plata estaba para gatillar hoy, pero no nos pusimos de acuerdo, quieren seguir de paro y habría que preguntarle al gremio por qué", sugirió Pérez.

En cuanto a las versiones encontradas acerca de lo ocurrido en el ministerio de Trabajo, el dirigente deslizó que "a lo mejor el paso de tantas horas confunde".

"Nosotros hicimos la mejor oferta que pudimos verbalmente, aunque a lo mejor el paso de tantas horas nos confunde y no lo hicimos", refirió con un tinte de ironía Pérez.

"Pero a esta altura, eso es una anécdota", retomó. "Creo que entre todos tendríamos que mejorar el diálogo para ponernos de acuerdo. Ahora ya está todo jugado y tenemos que empezar el campeonato el fin de semana que viene", concluyó Pérez.