El Torneo Apertura 2017 pondrá primera esta tarde

Fotos GRAN EXPECTATIVA.

04/03/2017 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs pondrá en marcha esta tarde el Torneo Apertura 2017, primer certamen oficial del año.

La dirigencia aclaró que la disputa de esta primera fecha está supeditada al clima. Si bien durante la jornada de ayer mermó la lluvia, la gran cantidad de agua que cayó previamente dejó a muchas canchas en condiciones complicadas. Hoy, al mediodía, se tomará la decisión final.

En caso de jugarse la fecha, los partidos del primer turno comenzarán a las 16, con 30 minutos de tolerancia. Mientras que los encuentros del segundo turno fueron programados a las 17.30, sin tolerancia. El programa es:

En Asociación Nº 1: A. Brown vs. San Roque y Amigos Mona Acuña vs. A. Exactas. En Asociación Nº 2: O. Norcen vs. San Carlos y Técnicos vs. H. Savoy. En Club Banco Provin cia: Súper Colón vs. Saravah y Banco Provincia A vs. H.C. Lubricantes. En Zanjón Nº 1: Puente Alsina vs. Sitravice-Ipvu y Zanjón vs. Expreso San Nicolás.

En San Isidro: Campeones del 28 vs. Loreto Unidos y Villa Hortencia vs. Previsión. En Defensores de Forres: 17, Rabenar vs. Mis Nietitos. En Gremio Municipal: 17, Gremio Municipal vs. Maestros. Libre: Lagartos Malvinas.