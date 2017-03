Las finales se definieron en los penales

Fotos CAMPEONES. Gomería Sara y Mañu (arriba), en la 33, y Academia y Peluquería Luis, en la 40, se quedaron con el título veraniego.

04/03/2017 -

El sábado pasado se vivió una jornada apasionante en la cancha de Boca de Los Flores, donde se realizaron las finales del Torneo de Verano de la Liga del Sur. Tanto la categoría 33 como la 40, se definieron por penales.

Gomería Sara Mañu estuvo a punto de hacer doblete, luego de coronarse en la 33, pero no pudo en la 40. Tras igualar 0 a 0 con Estudiantes de Ulluas, el elenco del barrio 8 de Abril se impuso por 3 a 0 desde los doce pasos y desató el primer gran festejo de la tarde.

La final de la 40 fue más apasionante todavía, ya que Sara Mañu y Academia y Peluquería Luis igualaron 2 a 2. En los penales, Peluquería se quedó con el título tras imponerse 4 a 3 y completar la hazaña, ya que estuvo dos veces en desventaja en el tiempo reglamentario (0-1 y 1-2) y alcanzó la igualdad definitiva a tres minutos del final.

Esta tarde, siempre y cuando el clima lo permita, dará comienzo el Torneo Apertura de la Liga del Sur. Los horarios fijados son los de las 15.30 y 17.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. El programa es:

En EL LIBERAL: Club 504 vs. Villa Yocca (C33) y El Carro de Ariel vs. Parque Sur (C40). En Boca de Flores: Las Heras vs. Pel. Ac. Luis (C33) y Papelera El Mundo vs. La Feria (C40). En París: París FC vs. Villa Reconquista (C33) y París FC vs. Taller El Porteño (C40). En Los Halcones 1: La Castelli vs. La Brown (C33) y La Brown Malagueña vs. Arquitectos (C40).

En San Martín (Vta. Barr.): Los Pasajeros vs. Villa Carolina (C33) y Taller Oeste vs. Ej. Arg. (C40). En Gimnasia de Maquito: Bº Cáceres vs. Est. Ulluas (C33) y Cioccolani vs. Los Santos (C40). En Ciclón de Flores: Los Santos vs. La Pampa (C33) y Ac. Pel. Luis vs. San Antonio (C40). En Vélez de Maquito: A. M. Fierro vs. Pilchería Max Mar (C33) y San Carlos vs. Sportivo París (C40).

En Las Monjitas: Villa Antonia vs. UTA (C33) y Villa Antonia vs. Villa Reconquista (C40). En Def. Maco: Rep. El Globito vs. San Martín (C33) y Villa María vs. A. Alianza (C40). En Palermo (LB): La Joya Gramajo vs. Peca Suárez (C33) y Palermo vs. Expreso Lo Bruno (C40). En Villa Yocca: La Verdulería vs. Hotel California (C33) y RG Neumáticos vs. El Porvenir (C40).

En 8 Hermanos: Filial 23 vs. La Gaucho (C33) y Villa Yocca vs. A. M. Fierro (C40). En Santa María: Moto Full vs. San Carlos (C33) y Sitravise IPVU vs. Coy Unidos (C40). En San Pedro: Alberto Rueda FC vs. A. A. Pelé FC (C33) y Bº Cáceres vs. Rep. El Globito (C40). En Zanjón: Zanjón vs. Papelera El Mundo (C33) y Zanjón vs. Las Heras (C40). En Pichones 1: Gomería Sara y Mañu vs. Ind. Lar (C33) y Gomería Sara y Mañu vs. Alte. Brown (C40).

En Independiente Beltrán: Beltrán vs. Prof. Jrs. (C33) y Nuevo Beltrán vs. Corralón San Esteban (C40). En Alameda (Árraga): 17, Empresa La Unión vs. Los Monkikis (C33). En Pol. Fernández: 17, Fernández vs. La Fusión Beltrán (C33).