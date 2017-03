"Cuando doy mi palabra y me comprometo, voy a cumplir con la palabra empeñada"

Fotos BENEFICIO. Los integrantes de la Mesa de Diálogo reconocieron el esfuerzo económico para garantizar la estabilidad del poder adquisitivo.

En reconocimiento a las reuniones establecidas a través de la Mesa de Diálogo, junto al jefe de Gabinete, Elías Suárez; la ministra de Educación, Mariela Nassif y el ministro de Economía, Atilio Chara, la gobernadora consideró que "una vez más, hemos logrado un diálogo sincero", apuntó.

En tal sentido agradeció, "la vocación de diálogo de todos los sectores, por tener esta predisposición a escucharnos mutuamente, y tener siempre la mejor respuesta para velar por los derechos de nuestros queridos trabajadores y docentes", recalcó.

En otro tramo de su conferencia para anunciar las mejoras salariales y otros beneficios, la mandataria provincial sostuvo categóricamente el trabajo de su gestión, y el compromiso que había asumido con el sector para este año:

"Cuando doy mi palabra y me comprometo cumplo la palabra empeñada, porque es lo que me inculcaron desde niña y hoy vengo a cumplir una promesa sobre todo para nuestros queridos docentes santiagueños", destacó la primera mandataria.

Realidad nacional

Por otra parte, advirtió las inquietudes desde lo económico que atraviesan los trabajadores, y enumeró "preocupaciones por la pérdida del empleo, por la pérdida del poder adquisitivo", a lo que agregó que Santiago del Estero "es una de las pocas provincias con equilibrio financiero y económico, y realizamos siempre el máximo esfuerzo velando por los derechos de nuestros queridos trabajadores y nuestros docentes, pero ante todo dar un pie de igualdad tanto en la carrera de docentes y empleados públicos provinciales", sostuvo.

Luego destacó la gobernadora que "con los docentes, quería hacer esta propuesta porque me había comprometido a algo el año pasado. Que en ese momento no se lo podía cumplir, pero les pedí, no solo a los representantes que hoy están aquí, sino al pueblo santiagueño y a los docentes de todo nuestro extenso territorio provincial, y lo recalqué en el discurso de apertura de las sesiones en la Cámara de Diputados, que tengan un poco de paciencia para tratar este año lo que el año pasado no lo pudimos hacer", añadió durante su conferencia de prensa.