La gobernadora anunció suba del 20% al básico de docentes y empleados públicos, entre otras mejoras

Fotos MESA DE DIÁLOGO. El sector sindical reconoció el esfuerzo económico de la Provincia y el compromiso de respaldar a los trabajadores.

04/03/2017 -

La gobernadora de la provincia Claudia de Zamora agradeció a la Mesa de Diálogo Docente y a los representantes de los empleados públicos provinciales, "a quienes hemos escuchado y se ha realizado una propuesta", en el cual se destaca el incremento del 20% al sueldo básico, tanto para los docentes como para la administración pública a partir del 1 de marzo, además de la incorporación al básico de todas las cifras provinciales que estaban en negro de los docentes.

Asimismo, la mandataria provincial anunció ascensos para los empleados públicos, el pase a contrato de empleo y planta permanente, incremento para el sector salud y para el incentivo provincial respectivamente. También realizó el anuncio del pago de la ayuda escolar que será de $2.000 y el aumento del 12,6% en las asignaciones familiares.

La gobernadora estuvo acompañada por el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, la ministra de Educación, Mariela Nassif; el senador nacional Gerardo Zamora, el secretario general de la CGT delegación Santiago del Estero, José Gómez, y referentes de diferentes gremios.

Incrementos acordados

La titular del Ejecutivo provincial detalló los distintos incrementos que se acordaron en la Mesa de Diálogo, como el caso del sector docente, con un incremento en el sueldo básico de un 20% a partir del 1 de marzo y la incorporación al básico de todas las cifras provinciales que estaban en negro. "Era algo muy anhelado y que reclamaban nuestros docentes y que yo me había comprometido a tratar este año", expresó.

Dijo que tal anuncio "va a ser un reconocimiento hacia la gran tarea que realizan nuestros docentes que educan a nuestros niños y jóvenes, porque le dan esa educación que es el tesoro más preciado que le podemos dejar a ellos. Y no sólo le dan a nuestros niños en la ciudad Capital o Banda, sino sobre todo aquellos docentes que trabajan en nuestro interior profundo".

"En cada visita o inauguración que realizo al interior, y que me encanta hacerlos y me encanta escucharlos, y me cuentan sus anécdotas, como muchas veces llegan a pie, a caballo o en burro, a enseñar a nuestros niños en el interior, para brindar educación con esa igualdad que buscamos para todos", profundizó.

Administración pública

La gobernadora anunció también "un incremento del 20% al sueldo básico a partir del 1 de marzo para la administración pública, y también un incremento al incentivo provincial", el cual será de 1.500 pesos para todos los empleados.

Reconoció que "algo muy anhelado eran los ascensos en la administración pública", manifestó, en tanto que agregó que "a partir del 1 de abril, aquellos que hayan cumplido 10 años de antigüedad, en adelante, tendrán el ascenso de 1 categoría, y los que tengan más de 25 años de antigüedad un ascenso de 2 categorías".

En referencia al sector de la salud pública, destacó que "se incrementará en un 20%, llevando del 80 a 100% la bonificación por riesgo de vida".

También, resaltó el acuerdo del "pase a contrato de empleo, las locaciones de servicios que hasta el 1 de abril hayan cumplido 3 años de antigüedad, y el pase a planta permanente a los contratos de empleo que hasta el 1 de abril hayan cumplido 5 años de antigüedad" añadió.

"Así también otorgar el mismo aumento que realizó la Nación del 12, 6% en las asignaciones familiares" subrayó la mandataria.

Por último, "el pago de la ayuda escolar que este año será de 2.000 pesos, y que se abonará el día 20 del corriente mes", dijo.