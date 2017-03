Dos argentinos, en la mira del Barcelona

04/03/2017 -

El cordobés Eduardo Berizzo y el santafesino Mauricio Pochettino se refirieron a sus supuestas candidaturas para ser los próximos entrenadores de Barcelona, tras el anuncio de su actual director técnico, Luis Enrique, de que dejará el club al final de la temporada.

‘Significa un orgullo profesional, sí, pero no quiero explayarme en la pregunta. No quiero que nadie entienda que pienso en otra cosa que no sea mi trabajo’, sostuvo Berizzo en la conferencia de prensa previa al partido que jugará hoy con Celta de Vigo justamente frente al conjunto catalán.

Por su parte, Pochettino le restó importancia a los rumores y aseguró que no lo toma como ‘algo halagador’. ‘He visto esa lista, que es como de 100 nombres. Como he dicho siempre: conozco este negocio muy bien. Nací con un balón en las manos y sé cómo funciona todo. No lo tomo como algo halagador’, respondió el actual entrenador de Tottenham Hotspur en conferencia de prensa.