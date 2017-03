Roma vs. Nápoli, el destacado de sábado

04/03/2017 -

La Roma, que tiene 59 puntos y es escolta del líder Juventus (66), recibirá hoy a Napoli (54), tercero en las posiciones, en uno de los tres partidos que se jugarán por la fecha 27 del campeonato italiano de fútbol.

El partido se jugará en el estadio Olímpico de Roma, a partir de las 15 (hora de la Argentina).

Hoy también, Milan, con 47 puntos y la presencia de los argentinos José ‘Principito’ Sosa (ex Estudiantes de La Plata), Gabriel Paletta (ex Banfield y Boca), Lucas Ocampos (ex River) y Leonel Vangioni (ex Newell’s y River), recibirá en el estadio Giuseppe Meazza a Chievo Verona (35) donde juega Lucas Castro (ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing).

También jugarán Sampdoria (35), que cuenta con Matías Silvestre (ex Boca) ante Pescara, último en las posiciones con 12 unidades, que tiene a Albano Bizzarri (ex Racing) y entre los suplentes a Andrés Cubas (ex Boca).

El programa de la fecha es el siguiente: Hoy: Roma-

Napoli; Sampdoria-Pescara y Milan-Chievo Verona. Mañana: Atalanta-Fiorentina; Torino-Palermo; Empoli-

Genoa; Crotone-Sassuolo; Cagliari-Inter; Udinese-

Juventus y Bologna-Lazio.

Principales posiciones: Juventus, 66; Roma, 59; Napoli, 54; Atalanta, 51; Lazio 50.