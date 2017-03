Alain Juppé está dispuesto a sustituir a Francois Fillon si éste se baja de la candidatura presidencial

Fotos ALTERNATIVA. Juppé es actualmente alcalde de Burdeos y podría reemplazar a Fillon, quien tiene graves denuncias en su contra.

04/03/2017 -

PARÍS, Francia. El ex primer ministro francés y actual alcalde de Burdeos, Alain Juppé, dijo que está dispuesto a sustituir al candidato a la Presidencia francesa de su partido conservador, Francois Fillon, en caso de que éste se retire de la carrera, el mismo día que una encuesta lo indica como triunfador de la primera vuelta prevista para el 23 de abril.

Juppé, antiguo rival de Fillon en las primarias del partido de centro derecha Los Republicanos, afirma que se mantiene fiel al actual representante de su partido, pero que aceptaría ocupar su puesto si es reclamado, informó la prensa.

"La petición no puede venir solamente de la gente que me apoyó. Tiene que ser más amplia", dijo Juppé durante un encuentro con allegados, según informó el diario Le Parisien, que citó a un participante de la reunión al que no identificó.

Ayer, una encuesta del instituto demoscópico Odoxa citada por la agencia de noticias EFE, indica que Juppé (el rival de Fillon en las primarias) se ubicaría en el primer puesto con el 26,5% de las intenciones de voto, frente al 25% del candidato liberal Emmanuel Macron y al 24% de la ultraderechista Marine Le Pen.

Si bien, en rigor estos datos -que corresponden a la primera vuelta- constituyen un empate técnico, pues la diferencia entre los dos primeros no supera los 3 puntos porcentuales, parecen gravitar en la agenda interna del partido y siguen disparando movimientos y dimisiones varias, entre ellas la del vocero de Fillon, Thierry Solère, que ayer quitó su apoyo al candidato y se despidió de la campaña.

El sondeo fue realizado los pasados miércoles y jueves, después de que Fillon anunciara que fue convocado por los jueces de instrucción el próximo 15 de marzo de cara a su eventual imputación por los supuestos empleos ficticios atribuidos a su mujer y dos de sus cinco hijos.

Juppé cuenta, entre otros, con el apoyo del también ex precandidato presidencial conservador Jean-Francois Copé, quien según ese medio "actúa en secreto" para ayudarle a conseguir los 500 avales de cargos públicos necesarios para validar una candidatura.

La campaña de Fillon, quien en un primer momento lideraba las encuestas, se ha visto jaqueada por acusaciones de que su mujer Penélope y dos de sus hijos cobraron cientos de miles de euros desde 1988 por empleos en el Parlamento que nunca realizaron.

Las deserciones en su campaña y las dudas sobre la idoneidad de su candidatura se dispararon esta semana, después de que Fillon anunciara que los jueces de instrucción, lo citaron para el próximo día 15 con vistas a su eventual imputación.