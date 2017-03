04/03/2017 -

LONDRES, Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, defendió la unidad del Reino Unido con un ataque inusitado al partido gobernante en Escocia, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), al que acusó de anteponer su objetivo de independencia a las necesidades primarias de la autonomía. "No existe ninguna base económica" para dividir el Reino Unido, argumentó May.