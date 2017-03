Fotos “Pampita” Ardohaín cumplirá su sueño: debutará en cine

04/03/2017 -

Tras su paso como jurado del Bailando 2016, Carolina Ardohain se animará a un gran desafío en su carrera: protagonizará la película "Desearás al hombre de tu hermana". Será filmada a partir de abril en escenarios reales de Punta del Este, Buenos Aires y en el norte de Brasil.

Su estreno está previsto para el 17 de septiembre. Este thriller psicológico erótico narra la conflictiva relación de dos hermanas interpretadas por "Pampita" y Mónica Antonópulos. Andrea Frigerio será la madre y Juan Sorini interpretará el esposo de Antonópulos.

Mientras que el actor brasileño Guilherme Winter (Moisés y los diez mandamientos) se pondrá en la piel del marido de "Pampita". En la historia, las hermanas Lucía y Ofelia siempre tuvieron una mala relación que fue empeorando con los años. Luego de siete años sin hablarse, Lucía se casará con Juan en una ceremonia íntima y su madre invita a Ofelia acompañada de Andrés, su pareja. Así las hermanas vuelven a encontrarse sin saber que protagonizarán un triángulo que las hundirá en lo más hondo de sus propios deseos y revelará una perturbadora fantasía que las llevará a dar rienda suelta al deseo más provocador.

Cumpliendo sueños

En 2017, Carolina decidió apostar por la actuación, una actividad que había resignado por su familia. Le tomó el gustito a esta profesión cuando participó en ficciones locales como Rebelde Way, Doble vida y en la sitcom chilena Familia moderna. "Tengo ofertas en cine, que me encantan y ya dije que sí. De hecho me estoy preparando con un coach y todo. Soy muy minuciosa. Hace un montón que quiero actuar, pero durante diez años estuve teniendo cuatro hijos y acompañando a mi pareja por todo el mundo, entonces no era factible tomar un compromiso así", había declarado en una entrevista.

Filme "Desearás al hombre de tu hermana" fue escrita por Erika Halvorsen sobre una idea de Alex Kahanoff (la misma dupla creativa que el libro y el guión original de "El Hilo Rojo").

Diego Kaplan será el director de la cinta ("Dos más dos"; "Igualita a mí", entre otras) y Federico Cantini se encargará de la dirección de fotografía.

El film fue adquirido por Fox International Pictures para su distribución en toda América Latina y los Estados Unidos. Además, se estrenará casi en simultáneo en las ciudades de Miami, Nueva York y Los Ángeles.