Diego Maradona: carnaval, fiesta y contratiempos con amenazas

04/03/2017 -

Diego Maradona pasó un mal momento mientras se encontraba el fin de semana en los carnavales de Corrientes, donde, de paso, se lo vio muy bien acompañado por una hermosa pasista y lejos de Rocío Oliva. El ex futbolista le envió un mensaje de voz a su abogado, Matías Morla, para contarle que su celular no tenía crédito para hacer llamadas y se quejó por la situación. Según informaron, Maradona paga los celulares de todos los integrantes de su familia, excepto los de Dalma y Gianinna.

"Hola, Mati -se le escucha decir a un Maradona que siempre se expresa de modo muy tranquilo-. Escuchame una cosa: no sé lo que habrá pasado pero estoy muy caliente. Voy a buscar mi teléfono y dice: "Usted no puede hablar por falta de pago". Que mi teléfono está (cortado) por falta de pago, cuando yo veo a todo el mundo que habla por teléfono. Acá tiene que rodar una cabeza o se pudre todo".

Morla, quien además de abogado de Diego es su amigo, explicó a los medios que todo se debió a un error. "Esto sucedió el 2 de marzo, y la factura del teléfono se vencía el 3. Y encima estaba paga. Inmediatamente se le restableció el servicio. Fue un tema menor que no pasó a mayores", señaló el letrado.

Pese al inconveniente con la línea telefónica, Diego pasó un excelente carnaval.

Pero, hay más...

Ni siquiera el espíritu colmado de alegría del Carnaval de Corrientes 2017 logró impregnar de buena onda el encuentro entre Diego Maradona y Pablo ‘Chato’ Prada. Así lo sacó a la luz la mismísima Lourdes Sánchez.

Sucede que el fin de semana largo la bailarina viajó a su provincia natal, donde fue una verdadera profeta en su tierra, y vivió una situación súper incómoda cuando el papá de Valentín y el "Diez" blanquearon sus diferencias.

La morocha relató su felicidad por poder bailar como una más en el corsódromo, y exclamó: ‘¡Estuve al lado de Maradona!’.

Aunque eso, que en principio parecía positivo, reveló un costado negativo: ‘Me dijo que le encantaba que tuviera sangre correntina, porque él también tiene sangre correntina. Con el Chato no se quiso sacar foto...’. Así, Lourdes se explayó: ‘Yo, re cholula, quería una foto con Maradona. Nosotros nos acercamos y no sé si era el que cuida a Maradona, el mánager, pero el Chato le dijo ‘Lourdes quiere sacarse una foto con Diego’. Entonces, esta persona va, le pregunta. Yo veía que estaban hablando mucho y pensaba que no se quería sacar la foto conmigo. ‘¿Qué hice?’, pensaba. Hasta que esta persona se acerca y le dice al Chato que Diego no se quiere sacar una foto con él por los problemas que tiene con Marcelo Tinelli, pero sí conmigo’.