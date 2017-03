Felipe Pettinato, sobre las críticas por su delgadez; "Para sufrir bullying ya tuve la infancia"

04/03/2017 -

Hoy Felipe Pettinato está en boca de todos por su delgadez. Cuando le preguntaron a su padre, Roberto, cómo estaba su hijo, prefirió no hablar; incluso se enojó: "Dejame en paz o se arma".

La primera repercusión fue un comentario de él en La hormiga imperial: "Estuve invitado a la clínica de mi amigo Cormillot para subir dos kilos". Luego, se despegó del ex Sumo: ‘No nos conocemos demasiado con mi papá’. Lo cierto es que en las redes sociales las críticas continuaron afectándolo.

"Arreglé con Adrián Cormillot que era mi nutricionista pasar unos días en la clínica como si fuese un hotel, pasándola bien, siguiendo una dieta calórica y súper nutritiva", explicó.

Acto seguido, habló de los comentarios en las redes: "Yo me esfuerzo por ser una persona de bajo perfil que no se mete con nadie ni arma escándalos. Me porto bien porque si me portara mal me perjudicaría a mí y a mi familia", agregó.

"Para sufrir bullying ya tuve la infancia y no merezco que me pase nada así ahora. Nadie merece el bullying", concluyó.