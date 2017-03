El lomazo de Diego Ramos a los 43 años: el actor lució su "tabla de lavar" en su cuenta de Instagram

04/03/2017 -

Tras haber alcanzado la fama como galán de telenovelas, Diego Ramos (43) logró ampliar su espectro actoral en comedias como en "Educando a Nina", en infantiles como "Violetta" o en dramas como en "Casa Valentina".

Y en Instagram deja claro que no sólo es una cara bonita... ¡también es dueño de un lomazo!

A través de la red social, el actor luce su trabajada musculatura y hace delirar a todos sus fans, siempre con un toque de humor.

"Practicando la ‘blue steel’", escribió, en alusión a una de las miradas características de Derek Zoolander, junto a una foto donde luce sus súper abdominales. "Festejando San Valentín, ponele...", agregó en otra, que lo muestra sin remera luciendo sus súper abdominales, solo con Lorenzo, su perro de raza terranova.

¿Cuál es su secreto para estar mejor que en los inicios de su carrera?

"Desde hace 20 años sigo al pie de la letra las indicaciones de mi nutricionista y entreno diariamente, pero tampoco soy un obsesivo del cuerpo. Llevo una rutina tranquila. No soy de salir mucho; no fumo ni bebo. No como dulces, ni grasas. Soy simple a la hora de alimentarme, con carnes y pollos, y me cuido porque soy celíaco. No soy de los que comen por placer. Podría no hacerlo. Y por el trabajo de un actor, sobre todo ahora que en la obra nos vestimos de mujeres y nos tenemos que maquillar mucho, desde hace más de quince años tengo a mi cosmetóloga", contó.