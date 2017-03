El audio de Maradona enojado porque le "cortaron" el teléfono

Fotos Diego Armando Maradona.

Diego Maradona está en la mirada de todos después de su visita al carnaval de Corrientes, donde quedó encantado con muchas bailarinas y reinas de la comparsa. En medio de su fin de semana de fiesta, al Diez le cortaron el teléfono por falta de pago y pidió que "ruede una cabeza".

"Hola Mati, Mati escúchame una cosa: no sé lo que habrá pasado pero estoy muy caliente. Eh...eh... voy a buscar el teléfono y me dice 'usted no puede hablar por falta de pago'. Que mi teléfono no está por falta de pago cuando yo veo a todo el mundo que hablar por teléfono. Esto, esto, no, no, esto hay que, acá tiene que rodar una cabeza o... o... se pudre todo", le dijo Diego en un audio de Whatsapp a su abogado Matías Morla.

El abogado, si querer le envió el archivo a la periodista Andrea Taboada y se filtró a los medios.