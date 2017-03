Aprilia presenta la RSGP para acercarse al podio con Aleix

Fotos La nueva Aprilia

Hoy 07:33 -

En una pequeña sala de su fábrica de Noale, sin juegos de luces ni pirotecnia, se presentó la Aprilia RSGP de Aleix Espargaró y Sam Lowes. Con los colores de Italia, verde, blanco y rojo, y abanderando también el sentimiento del país. "Es lo que nos representa, esta moto es completamente italiana", puntualiza el presidente de Piaggio, Roberto Colaninno, que espera "pronto" que la moto alcance "posiciones importantes en las carreras".

Albesiano, jefe de competición de la marca, admite que cuentan con "estar habitualmente en el top diez y disputar el top cinco". "Después... lo veremos. Esta temporada puede ser muy extraña, hay pocas diferencias entre motos", añade. Aleix por ahora está satisfecho con lo que ha probado: "Es una buena moto, aunque se dijera que no giraba tanto. Física, pero muy estable, más que la que tenía antes. Realmente me siento muy bien con este equipo".

También explica Gresini por qué nadie quiere nombrar la palabra “podio” en Aprilia: "La palabra podio es muy bonita pero crea expectativas. Pienso que habiendo terminado el test en Malasia a pocas décimas del podio no es imposible. En nuestro modo de pensar, somos ambiciosos y no hablamos de hacer podio sino de mejorar. El primer objetivo es mejorar y el segundo, que va muy unido al primero, es ser competitivo. Tenemos la ilusión de luchar por el podio, pero a día de hoy todavía no estamos ahí. Aunque es bueno tener ambición y nosotros la tenemos".

El éxito del motociclismo italiano durante los últimos 30 años no puede entenderse sin Aprilia. Rossi, Biaggi o Capirossi fueron campeones con la firma italiana en 125cc o 250cc, también Lorenzo o Bautista. Ahora, en el MotoGP de la centralita única y los seis fabricantes oficiales, el reto ya no es sólo aprender sino hacerse fuerte en el segundo pelotón del campeonato.