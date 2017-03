Fotos El desesperado pedido de Gustavo Cordera: "No puedo más"

Pasaron siete meses desde sus polémicos dichos sobre las violaciones durante una charla en la escuela de periodismo TEA Imagen. Ahora, Gustavo Cordera difundió un video en el que se muestra angustiado por la situación que vive desde entonces.

“No puedo más. Me siento con dolor en el pecho, angustiado, acorralado, pisoteado también. Y yo sé que a mí no me conviene hablar. Mucha gente que me quiere y me respeta me dice que me calle… Hace siete meses que estoy callado y, la verdad, no puedo más”, empieza diciendo Cordera en el video, grabado por él mismo en su casa y publicado tres días después de haberse presentado por primera vez en 2017, en Uruguay (actuó en el festival Medio y Medio, de Punta Ballena).

Acerca de ese show, el músico remarca la diferencia en la cobertura que le dio la prensa de Uruguay –“me puse muy contento al ver los medios uruguayos, cómo respetaron lo que yo dije”, señala- y los argentinos.

“¿Qué están buscando? ¿Hacerme daño?”, se pregunta después de mostrar páginas de Clarín y La Nación. Y da su respuesta: “Ya el daño está hecho. Ya recibí una condena social tremenda. Nos quedamos sin trabajo. Mi familia sintió vergüenza y humillación”.

“Les pido, por favor, que paren. Basta. No puedo más”, termina pidiendo Cordera. “Ya pedí disculpas –insiste-. Si es necesario lo vuelvo hacer, una vez más, por todo lo que ha ocurrido. Necesito volver a tocar, necesito volver a vivir, necesito sanar este dolor”. Y cierra el video casi con una imploración: “No puedo más, me entrego, me rindo. Basta, muchachos. Basta”