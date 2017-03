Fotos Reprograman para hoy los partidos a raíz de la lluvia en Frías

Los juegos de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías que estaban previstos para anoche fueron reprogramados para hoy como consecuencia de la intensa tormenta que se registró ayer en la Ciudad de la Amistad. Todos los partidos se disputarán en el club Social y Deprtivo Coinor. Cabe recordar que el defensor del título es La Casa del Plomero.

Por esta razón la primera fecha del torneo Miguel “Quetupi” Patire será a partir de las 16 con los partidos de Quirós y Icaño; Los Canarios vs Achalco; Mercadito Fernando vs Deportivo Choya; M y M Deportes vs Los Amigos; La Mexicana vs Carpintería Jara; Panificadora La Única vs Carnicería Tres Hermanos; Tornería Pineda vs La Deseada y La Casa del Plomero vs Veteranos.