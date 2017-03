Un ama de casa indica cómo optimizar el gasto en comida para llegar a fin de mes

Hoy 09:39 -

La fundadora de la filial local de la Liga de Amas de Casa y ex presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) Nilda Rodríguez de Pirro, se refirió a la situación actual de la economía familiar, se quejó de la situación en que se encuentran los precios pero además, dio una serie de consejos y sugerencias para llegar a fin de mes con la preparación de diferentes comidas.

“Hay una impotencia tremenda entre los consumidores, porque la competencia no funciona, hay una indiferencia muy grande que ha contagiado a la gente cuando ve que le cobran montos absurdos por determinados productos de la canasta alimentaria”, señaló.

Destacó que “esa impotencia se ha tornado en una indiferencia que los consumidores miramos que nos están cobrando cosas que a veces vemos en otros lugares es mucho más barato, pero nos las conocemos o bien, nos marean con tantas ofertas y promociones”. En este sentido, se refirió a las ofertas de productos del tipo 2x1 e indicó que “ese tipo de cosas confunde, los negocios hacen eso porque sin duda tienen mucho stock de ese artículo y porque hay poca venta, porque también vemos que los comercios están sufriendo mucho”.

La ama de casa, señaló que “como producto de esa indiferencia hoy hay un relajamiento, no hay relevamientos de precios que le permitan tener al ama de casa santiagueña una orientación, porque hay negocios que ofrecen precios muy diferentes para una misma mercadería. Los Precios Claros y los Precios Cuidados son una cháchara porque muchas veces no está el producto y hay otros similares pero con precios mayores.

Sabemos que en un mercado de consumo amplio hay competencia, pero ahora no se la ve y eso causa mucha indignación”. Puntualizó que “esta situación no es buena si sigue así, porque la inflación es muy alta. Ojalá sea ese 17% para todo el año que dice el Gobierno pero lo que observo también es que el Gobierno nacional anuncia una cosa y finalmente o se vuelve atrás, o no se cumple lo que dijo”.

“El ciudadano percibe lo que está pasando, -señalóla política anterior de control era mentirosa y en esta que impulsa la competencia, no se hace todo lo que se debería hacer”, apuntó. En tanto, ante el inicio de clases y el escenario de precios actual, Rodríguez de Pirro, apuntó que “hay que planificar y preparar la comida. El apuro no es buen consejero. A uno lo sorprende el día y uno tiene unos cuantos pesos en la billetera y llega el mediodía y se desespera: termina comprando comida elaborada que es más caro”.