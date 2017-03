Vitivinicultores piden por una baja de la presión impositiva

Hoy 20:40 - Los principales productores de vino del país, agrupados en la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), reclamaron al gobierno que disminuya la presión impositiva y derogue por ley el impuesto a los espumantes. El pedido se produjo, durante el tradicional desayuno vendimial de la Coviar ante uncionarios y empresarios, donde Hilda Wilhelm, presidenta saliente de la corporación, resaltó la importancia de que “las decisiones de la vitivinicultura no se alejen de las mesas de consenso”. En ese sentido, criticó al gobierno kirchnerista al señalar que durante 2014 y 2015 “tomó decisiones económicas y políticas de manera errónea, que generaron crisis, pobreza estructural en el sector rural y destrucción del valor”. “Se rompió un equilibrio”, dijo la dirigente y advirtió que “hay danos que ya no pueden ser reparados. Esto, no nos puede volver a ocurrir”. En ese marco, sostuvo que “la vitivinicultura, con estabilidad económica, no requiere de subsidios para crecer” pero señaló que es necesario “mitigar los altos costos impositivos”. “Disminuir la presión fiscal, es uno de los desafíos del futuro”, subrayó. Y, sostuvo que en lo que respecta a la reforma tributaria integral, “queremos ser parte de la discusión” porque “sabemos lo que aportamos a la economía nacional”. En su discurso ante funcionarios nacionales, provinciales y representantes del sector empresario, Wilhelm expresó también que es necesario que el gobierno nacional “aumente el reintegro a las exportaciones” para generar mejores condiciones de competitividad. A la vez, reclamó por la Ley de Uso de Jugos Naturales, señalando que es una medida “estructural para las economías regionales”. “Somos conscientes de los intereses en juego, pero la decisión de la vitivinicultura argentina es liderar esta batalla”, resaltó. Asimismo, pidió que por Ley se termine con el impuesto a los vinos espumantes. Por su parte, el flamante presidente de COVIAR, Ángel Leotta, hizo alusión a la inflación y a la importancia de tener políticas económicas que perduren en el tiempo. Leotta manifestó que “se necesita una política económica estable y duradera y darle batalla a la inflación. Sin eso, no hay ni la más mínima posibilidad de que una economía regional pueda seguir subsistiendo”. A su turno, Ricardo Buryaile, ministro de Agricultura de la Nación, reiteró el compromiso del gobierno nacional de seguir abriendo mercados externos para la vitivinicultura. “Vamos a seguir abriendo mercados y el objetivo es exportar todos nuestros excedentes de producción”, afirmó. Buryaile también añadió: “Desde el Gobierno estamos absolutamente convencidos de que hay que avanzar en un acuerdo comercial Mercosur- UE, y esperamos a fin de año avanzar en la apertura de nuevos mercados”. l