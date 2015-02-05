CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Marzo de 2017
A LAS 22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
Por El Liberal
Hoy 20:45 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 NICK JR.
16.00 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA
17.30 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO
19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.30 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 COCINA SOBRE RUEDAS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 AYER, NOMÁS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 FESTIVAL PAÍS 17
EL TRECE
08.45 PANAM Y CIRCO
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE DE LA MAÑANA
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 ZAPA ZAPA
13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA
14.00 UNIENDO DESTINOS
14.30 RECORDANDO
16.00 PUNTO LÍMITE
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD
19.30 VA DE NUEVO
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. HERRERA (Fem.)
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
09.15 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
11.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILOS
12.58 GODZILLA (1998)
15.35 LA NOCHE DEL DEMONIO
17.44 PREMONICIONES
19.36 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
22.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
23.57 ENEMIGOS PÚBLICOS
TCM
08.00 EL PROTEGIDO
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.15 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
14.40 LOS CAZAFANTASMAS II
16.40 EL SANTO
18.50 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
23.10 LA BALADA DEL PISTOLERO
TNT
09.02 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
11.02 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
14.07 MI VILLANO FAVORITO 2
15.58 LA MONTAÑA EMBRUJADA
17.51 OPERACIÓN PELIGROSA
19.33 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA
23.55 BLADE 2. CAZADOR DE VAMPIROS
SPACE
08.35 ESCAPE DE LOS ÁNGELES
10.25 VENGANZA EN LA PRISIÓN
12.00 EL SEXTO DÍA
14.13 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
16.04 AGENTE INTERNACIONAL
18.13 UNA FAMILIA PELIGROSA
20.18 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 IRON MAN 3
CINECANAL
09.00 NUEVE MESES
10.45 JUSTIN BIEBER. NEVER SAY NEVER
12.35 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
14.40 LA CASA DE LOS SUSTOS
16.15 21. BLACKJACK
18.20 UN LOCO ANDA SUELTO
19.55 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS
22.00 HITMAN. AGENTE 47
23.40 UN AÑO MÁS VIOLENTO
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
10.30 THE REAL O’NEALS
11.00 THE REAL O’NEALS
11.30 ATP DUBAI
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.
+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE SIENTE”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 19, TARDE DE COMPRAS DE LUPE Y SUS AMIGAS QUE REÚNE A MÁS DE 20 MUJERES EMPRENDEDORAS COORDINADAS POR ALEXIA RODRÍGUEZ VILLAGRA. SUS EMPRENDIMIENTOS SON DE DISEÑO EN ROPA, BIJOUTERIE, DECO-
HOME, ESPACIO DE CROCHET, PLANTAS, DULCES VENEZOLANOS Y MUCHO MÁS.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR SE PRESENTARÁ MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
05/03- 14:10 (Cast) 16:20
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
05/02 AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 05/03 -14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
05/03- 08/03 22:40 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
05/03- 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
05/03- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
05/03- 08/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
05/03- 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
05/03 19:20 (Subt) 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS DÍAS)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS 2D ATP
18:00 (TODOS LOS DÍAS)