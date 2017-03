CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Marzo de 2017

Hoy 20:45 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.00 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA

17.30 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO

19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 AYER, NOMÁS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 FESTIVAL PAÍS 17

EL TRECE

08.45 PANAM Y CIRCO

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE DE LA MAÑANA

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL 14

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

16.00 PUNTO LÍMITE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD

19.30 VA DE NUEVO

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. HERRERA (Fem.)

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

09.15 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

11.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILOS

12.58 GODZILLA (1998)

15.35 LA NOCHE DEL DEMONIO

17.44 PREMONICIONES

19.36 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

23.57 ENEMIGOS PÚBLICOS

TCM

08.00 EL PROTEGIDO

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.15 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

14.40 LOS CAZAFANTASMAS II

16.40 EL SANTO

18.50 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

23.10 LA BALADA DEL PISTOLERO

TNT

09.02 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

11.02 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

14.07 MI VILLANO FAVORITO 2

15.58 LA MONTAÑA EMBRUJADA

17.51 OPERACIÓN PELIGROSA

19.33 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA

23.55 BLADE 2. CAZADOR DE VAMPIROS

SPACE

08.35 ESCAPE DE LOS ÁNGELES

10.25 VENGANZA EN LA PRISIÓN

12.00 EL SEXTO DÍA

14.13 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

16.04 AGENTE INTERNACIONAL

18.13 UNA FAMILIA PELIGROSA

20.18 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 IRON MAN 3

CINECANAL

09.00 NUEVE MESES

10.45 JUSTIN BIEBER. NEVER SAY NEVER

12.35 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

14.40 LA CASA DE LOS SUSTOS

16.15 21. BLACKJACK

18.20 UN LOCO ANDA SUELTO

19.55 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS

22.00 HITMAN. AGENTE 47

23.40 UN AÑO MÁS VIOLENTO

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

10.30 THE REAL O’NEALS

11.00 THE REAL O’NEALS

11.30 ATP DUBAI

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

22.00 CÓDIGO NEGRO

23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL BALLERINA), UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN PARA TODA LA FAMILIA.

+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE SIENTE”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 19, TARDE DE COMPRAS DE LUPE Y SUS AMIGAS QUE REÚNE A MÁS DE 20 MUJERES EMPRENDEDORAS COORDINADAS POR ALEXIA RODRÍGUEZ VILLAGRA. SUS EMPRENDIMIENTOS SON DE DISEÑO EN ROPA, BIJOUTERIE, DECO-

HOME, ESPACIO DE CROCHET, PLANTAS, DULCES VENEZOLANOS Y MUCHO MÁS.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR SE PRESENTARÁ MARCELO TOLEDO, EN RECITAL.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.

CINES



SUNSTAR



MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

05/03- 14:10 (Cast) 16:20

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

05/02 AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) 05/03 -14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

05/03- 08/03 22:40 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

05/03- 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

05/03- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

05/03- 08/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

05/03- 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

05/03 19:20 (Subt) 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS DÍAS)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS DÍAS)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS 2D ATP

18:00 (TODOS LOS DÍAS)