La RAE revisará la definición de “sexo débil”

La Real Academia ha anunciado que revisará en el Diccionario la definición de “sexo débil” como “conjunto de las mujeres”. Un portavoz de la RAE ha confirmado al diario EL PAÍS por teléfono que la modificación se hará en la versión online del Diccionario de la Lengua Española (DLE), prevista para diciembre. Esta información de la RAE coincide con una iniciativa lanzada por una joven de 18 años en la plataforma de Internet Change.org (que ha reunido 73.000 firmas en los últimos días), en la que se criticaba a la institución por permitir “estos machismos”.

Sin embargo, desde la RAE se señala que la modificación de “sexo débil” se aprobó “en 2015”, pero que este tipo de cambios no se hacen públicos, sino que se acumulan hasta que se realiza la revisión del Diccionario, y entonces se anuncian. La actual versión online del Diccionario, la 23ª, de 2015, corresponde a la impresa de 2014. Las mismas fuentes de la Real Academia confirman que en ningún caso se plantea “eliminar” la acepción, porque su uso “está documentado” en el uso cotidiano y en publicaciones y libros. “LA RAE no entra en si esa expresión es o no conveniente”.

La actualización del DLE de final de año consistirá en agregar a la entrada de “sexo débil” una “marca de uso” que precisará que se trata de una expresión “con una intención despectiva o discriminatoria”. Esta modificación irá en paralelo a la de “sexo fuerte”, con su actual acepción “conjunto de los hombres”, en la que se incluirá otra marca de uso, con el aviso de que quien dice esas dos palabras, las usa “en sentido irónico”.

La campaña en Change (plataforma con 140 millones de usuarios en el mundo, nueve millones en España, según su web) la puso en marcha la joven Sara Flores Romero, el pasado 21 de febrero, con el lema #yonosoyelsexodébil. Flores, nacida en Huelva, es estudiante de Marketing e Investigación de Mercados y Turismo en la Universidad de Cádiz. Una vez conocida la intención de la RAE, Flores ha declarado a este periódico, por teléfono, que le parece una medida insuficiente. “Lo que me gustaría es que se elimine esa definición, así que voy a seguir con la campaña”.

Flores ha explicado que comenzó con su propuesta tras ver cómo en la red social Instagram una amiga subía una captura de pantalla de la polémica definición en el Diccionario. “Estaba indignada”. Ahora, visto el revuelo, señala: “No pensé que se llegaría a esto”. Flores ha contado también que tanto su familia como sus amigos le han manifestado que se sienten “orgullosos” de ella y de que tenga “las ideas tan claras”.

La escritora Soledad Puértolas, académica de la RAE desde 2010, ha confirmado, en conversación con este periódico, el cambio que se va a producir en la formulación de “sexo débil”. Sin embargo, declara que la propuesta de Sara Flores le ha hecho pensar sobre el significado que tiene en la sociedad, en concreto en los más jóvenes, la palabra débil: “Yo le preguntaría a esta chica por qué cree que débil está mal, si se considera más fuerte que los hombres como mujer. Yo reivindicaría como mujer mi debilidad, y ello no implica inferioridad”. Puértolas cree que la RAE debe ponerse también a trabajar sobre la palabra débil.

La iniciativa de Flores, una de las 350 que cada semana se generan en España, según la web de Change, estaba acompañada del siguiente texto: “Es increíble que en los tiempos que corren se sigan permitiendo estos machismos y más en una institución tan importante como es la Real Academia Española, que dice ‘velar por el buen uso de la lengua española’. Creo que son definiciones que no deberían existir por el mero hecho de que seamos mujeres u hombres”.

Flores añadía: “Como mujer que soy es normal que me sienta ofendida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres, y para todas las que han luchado por que hoy en día tengamos derechos. En pleno 2017 me parece vergonzoso que todavía queden mentes tan cerradas. Cuantas más personas firmemos esta petición (hombres y mujeres) más posibilidades tendremos de que la RAE reconsidere estas definiciones y actúe para eliminarlas”. La petición llegaba días antes de que se celebre, como todos los 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer trabajadora.

No es la primera vez que la RAE añade un matiz a una de las definiciones del Diccionario. Un caso similar se produjo, a finales de 2014, con la palabra “gitano”, que en una de sus acepciones, “trapacero”, recogía que era la persona que “con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto”. Desde entonces, a “trapacero” le sigue la nota: “Usado como ofensivo o discriminatorio”.