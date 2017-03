¿Con qué alimentás el árbol de tu vida?

Hoy 21:49 -

La vida podría compararse con un árbol. Para que un árbol crezca, hace falta alimentar la tierra donde está plantado. El mejor alimento, aunque suene desagradable, es el estiércol. Lo mismo ocurre con tu vida. Todo lo negativo que has vivido, que te han dicho o hecho, podés usarlo a tu favor. Sí, leíste bien. Frente a la adversidad, tenés dos opciones: te quedás con el estiércol en la mano y dejás que te ensucie; o lo usás para abonar tu tierra: el ambiente que te rodea para que el árbol de tu vida crezca sano y fuerte. Es decir que solo vos decidís si vas a ser una víctima eterna, o si vas a ser un transformador de circunstancias.

Cuando las cosas no salgan como lo esperabas, cuando alguien te maltrate, cuando te equivoques, detenete por un momento y pensá: “¿Cómo puedo transformar esto a mi favor?”. Buscá la manera de convertir lo negativo en abono para alimentar el árbol de tu vida y que este dé fruto. Podrías decir algo como: “Esto que está pasando no me va a vencer, sino que va a producir fruto, porque tengo la capacidad dentro de mí de tomar lo que no sirve y cambiarlo en algo bueno para mí y para los demás”.

Pero para ser capaz de tomar esta actitud, necesitamos conocernos a nosotros mismos, reconocer lo que sentimos (aunque no nos guste) y hacer algo al respecto. Los seres humanos podemos vivir en cuatro niveles distintos de conocimiento:

* Lo que sabemos de nosotros y los demás también saben. Por ejemplo, si sos abogado, eso lo sabés vos y todos los que te conocen, ya sea familiares, amigos o clientes.

* Lo que sabemos de nosotros, pero los demás ignoran. A veces, podemos tener hábitos y ciertas manera de comportarnos en la intimidad que otros no conocen. También incluye hechos pasados que solo uno conoce porque no ha compartido con nadie, sea por la razón que sea.

* Lo que los demás saben de nosotros que nosotros desconocemos. En este nivel podemos incluir todo aquello que, aunque sea evidente para otros, no podemos reconocer. Por ejemplo, cantar mal.

* Lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros mismos.

Conocernos lo más profundamente posible nos ayuda grandemente en el proceso de transformar lo negativo en positivo. Pero tal vez te preguntes cómo se hace eso. Haciendo uso del poder de la determinación. Todo lo que determines para tu vida, creyendo que vendrá (prosperidad, buena salud, alegría, bienestar, etc.), se multiplicará. Aun cuando tu situación actual sea todo lo contrario.

Comenzá a cuestionar todo lo que hasta hoy no funcionó en tu vida, con toda sinceridad (para esto también sirve el conocerse a uno mismo). Y sé lo suficientemente valiente como para deshacerte de lo que ya no sirve; así, harás espacio para incorporar todo aquello que te acerque a tus objetivos, los cuales también deberán ser muy claros y precisos.

Mirá tu vida no desde el lugar donde estás hoy, sino desde el lugar al que querés llegar mañana y movete para alcanzarlo. Es tiempo de decirle adiós a la toxicidad y de alimentar tu árbol con lo mejor de lo mejor.