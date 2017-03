Hoy 21:53 -

La seguí con la mirada mientras subía el último escalón de entrada a los departamentos, en busca del ascensor. No quiso que la acompañara hasta allí. Insegura en su andar se fue apoyando en la pared y en la puerta de doble hoja.

Todo comenzó al salir de tomar el habitual cortado mañanero. Luego de bajar el cordón de la vereda, esperando el cambio de luces del semáforo, me tomó del brazo izquierdo, preguntando con voz temblorosa por los departamentos de la calle Avellaneda cerca del parque. Me dijo que estaba desorientada, que había salido para hablar por teléfono. Dijo también que era nueva en la ciudad y que vivía con su hija, quien en ese momento se encontraba trabajando. Al mirarla con una sonrisa, como tratando de ser cómplice de su aventura, le dije que ahora la iban a retar, respondió con voz temblorosa y con cara de susto por lo que le estaba ocurriendo, que su hija no sabía nada y que nunca más iba a salir sola. Caminamos por una de las veredas de la avenida Roca. Se tranquilizó, porque se orientó, cuando divisó la iglesia San Francisco.

Era mi Madre a la que acompañaba. Lentamente, del brazo, como disfrutando el paseo y como alguna vez lo hicimos. Cerrando los ojos y mirando hacia atrás en el tiempo. De un tiempo que es pasado y ya no volverá. Hoy, avivar hacia adelante, el recuerdo en otras Madres, como la anciana que temerosa iba prendida de mi brazo izquierdo.

Pocos pasos hacia la entrada del edificio de departamentos. Reconoció las motos estacionadas sobre la vereda de la planta baja. “Son de los muchachos que trabajan ahí”- expresó.

Antes de ingresar, me miró y con infinita ternura, me dijo: “¿Me permite un beso?”