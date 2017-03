Qué anda leyendo Juan Pérez

Hoy 21:54 -

Le recomiendo que no lea nada. Solo observar la calle, ver unas macetitas y pispear que al fondo se ve una pared pintada. Y se olvida de la gastritis y el tormento de pensar: ¿esto está bien? ¿No debería pensar en trabajar más, ganar más plata, hacer una revolución, pero con plata? En el fondo me tortura saber que perdí la tarjeta del colectivo, ¿puedo ser tan tarado? Y vuelvo a mirar la macetita que está en la baranda del balcón y digo: no lea nada. Este sumidero se reduce a sexo, muerte y traición. Y entonces si le recomiendo que no lea, ¿para qué escribo esto? Nos habían dicho que las palabras las lleva el viento, que lo que se escribe termina siendo alimento de una fogata para el asado del domingo. Le recomiendo atento lector que no escriba nada. Yo esperaba que me escriban. Que me escriban la pared. Sin embargo la pared sigue blanca como una novia supuestamente pura y casta. Pero no, ya la han desvirgado. El verdulero, el profe de educación física... Y ella está ahí. Blanca y sin mancha. Todo está manchado. Mira a través de la ventana, el aire tiene drogas, aire de suicidio. Cositas así. Y digo todo esto porque quería hablar de Gustavo Escanlar y el amigo fantasma. Escanlar es uruguayo y se mató porque no pudo ver una macetita. Y el amigo fantasma fumó muchos cigarros y no pudo decir nada de Escanlar. A los amigos se les perdona todo. Porque todo esto se va a terminar: la macetita, la gastritis, la neurosis, los libros, la plata, el miedo y la culpa.

Y usted que está leyendo esto se preguntará por qué. No porque cantamos, sino más bien porque contamos. Contamos porque hay huecos. Existen accidentes, hojas en blanco; y no queda otra que hacer. Como sea. Es como el milagro de conseguir un dentista que no te haga doler. Como cruzar un semáforo en rojo y que no te griten. Escanlar debe tener camiseta celeste y un termo bajo el brazo. El amigo fantasma no pudo tipiar ni una línea sobre él. Entonces nace un texto que intenta suplantar la falta y así sin querer, algo fluye. Y no está mal.