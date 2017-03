Se completa la tercera fecha en Belgrano y en Almirante Brown

05/03/2017 -

En dos canchas se completará hoy la tercera fecha de la Copa TIC, que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab).

En cancha de Belgrano se cumplirá la siguiente programación: desde las 15.30, Patagonia vs. Quilmes; 17.30, Nicolás vs. Central Córdoba; 18.45, Red Star vs. Defensores del Sud; 20, Belgrano vs. Coronel Borges. Y en Almirante Brown jugarán: a las 16.45, Almirante Brown B vs. Quimsa B; 18.30, Regatas vs. Huracán; 20, Quimsa vs. Almirante Brown.

La fecha arrojó ayer estos resultados: Locas por el Básquet 39, Patagonia 29; Vélez 15, Defensores de Suárez 26; La Unión 34, Locas por el Básquet 35.