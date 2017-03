Los jugadores de Central y Mitre, entre la solidaridad y la ansiedad por jugar

Fotos POSTURAS SIMILARES. Tanto Gabriel Fernández (Central Córdoba) como Ramiro Pereyra (Mitre) coincidieron en su visión sobre el conflicto del fútbol.

05/03/2017

Pasó otro fin de semana más sin fútbol y tanto Central Córdoba como Mitre, que tienen a sus planteles al día, se salen de la vaina por jugar. Así lo demuestran los propios protagonistas, los jugadores, pero también dejan en claro su apoyo hacia los colegas que no cobran su salario hace varios meses.

EL LIBERAL entrevistó a Gabriel Fernández, defensor ferroviario, y Ramiro Pereyra, volante aurinegro y marcaron su postura, que va de la mano con el resto de los futbolistas argentinos, que parecen estar más unidos que nunca.

"Para nosotros es una situación complicada. Estamos entrenando hace mucho tiempo y se hace fastidioso no saber cuándo va a empezar la competencia oficial. Pero tratamos de estar tranquilos, aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo y seguir mejorando día a día para que, cuando llegue el día del partido, podamos realizar lo que nos pide el técnico", contó "Gaby".

Luego destacó el espíritu solidario que reina entre los futbolistas: "Hay varios planteles de la categoría, y de Primera también, que no cobran hace varios meses. Todos ellos también tienen familia, es entendible el reclamo porque tienen que darles de comer a sus hijos. Esto se ha hecho muy fuerte porque los de Primera se solidarizan con nosotros, entonces nosotros, que estamos pasando por una situación buena en lo económico, también hacemos lo mismo y apoyamos a los que no la están pasando bien".

El defensor bandeño reveló que tiene amigos en otros clubes a los que les deben varios meses. "Nos comunicamos mucho, me cuentan que no la están pasando bien, sobre todo los que tienen hijos que están por empezar el colegio y por ahí cuesta comprar los útiles, las mochilas y todas esas cosas", contó.

Por último, puso énfasis en el respaldo mutuo con el gremio. "Agremiados nos está respaldando a nosotros y a su vez, nosotros a ellos. Creo que se va a hacer lo que Agremiados diga, dentro de lo posible", finalizó.

Por su parte, el volante santiagueño de Mitre, Ramiro Pereyra dio un punto de vista similar al de su colega ferroviario.

"Tengo sensaciones malas porque los jugadores entrenamos para estar en competencia y lamentablemente hoy pasamos un momento difícil. Pero me parece que son necesarios los cambios. Ojalá toda esta inactividad de meses sea por un buen fin y una buena causa", señaló.

Luego agregó: "Gracias a Dios estoy en un club que está al día y cumple. Pero cualquiera de nosotros podría estar en otros lugares donde es complicado cobrar. Por eso digo que si es necesario el parate, bienvenido sea para una buena causa. Al jugador, así como le corresponde laburar todos los días, los viajes, los partidos y hasta soportar muchas cosas extra futbolísticas, también le corresponde cobrar. Me parece lógico que reclame lo que se le debe. Atrás hay una familia y gastos que conllevan vivir en este país y se necesita estar al día por una cuestión de bienestar".

"Rama" también tiene amigos que "están dos o tres meses abajo y uno trata de apoyarlos y ponerse a disposición. De hecho, mi ex club (Unión Aconquija de Catamarca) creo que está con un retraso en los pagos. Estoy en contacto permanente y trato de apoyarlos porque uno puede estar del otro lado y sabemos que ellos actuarían de la misma forma".

Por último, el volante se refirió a cómo se sobrelleva el entrenar y no jugar. "Para lo psicológico del jugador no es beneficioso entrenar y no jugar. Eso también te genera mucha ansiedad y con mis compañeros lo estamos padeciendo ahora. Obviamente se trata de mejorar en todos los aspectos, para eso están los partidos amistosos, para entrar en ritmo y ver en qué nivel está. Los amistosos lo hacen un poco más llevadero a esto", concluyó.