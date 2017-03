En la marcha del martes se daría a conocer la fecha del paro

Fotos PROTESTA. La CGT continúa con su plan de protesta contra el rumbo económico del Gobierno nacional.

05/03/2017 -

El Gobierno nacional volvió a criticar la marcha convocada por la CGT, mientras que desde la central sindical anticiparon que el paro se va a "realizar indefectiblemente" y es probable que en la protesta del martes "se diga la fecha".

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue el encargado del Ejecutivo de criticar el carácter político de la manifestación de la CGT y acusó a la dirigencia sindical de "romper la mesa de diálogo" para apelar al "reclamo y a la movilización" (ver aparte).

"El paro lo vamos a realizar indefectiblemente, es probable que el martes se diga la fecha", contestó, por su parte, Omar Plaini, miembro de la CGT unificada, quien recordó que la medida ya estaba planificada para la segunda quincena de marzo, según el plan de lucha anunciado en febrero.

El sindicalista amplió: "Le dimos tiempo al Gobierno por la responsabilidad institucional de la CGT, pero no es un problema nuestro la gobernabilidad, es el Gobierno que con sus medidas, sus herramientas, define cuál es el rumbo económico".

El jefe del gremio de vendedores de diarios aclaró que en la CGT "no cerramos el diálogo jamás", pero se quejó porque "se firmaron dos acuerdos" y "los despidos siguieron y el Gobierno nacional miró para un costado".

"Si el Gobierno no puede controlar a los suyos" y frenar los despidos, dijo Plaini, "no puede pretender que le demos la espalda a los trabajadores, firmamos dos acuerdos y no se respetaron".

"No sé qué país están viendo los funcionarios, resulta muy difícil", dijo el sindicalista.

Por su parte, el integrante del triunvirato que conduce la CGT Juan Carlos Schmid advirtió que no impedirán la participación de las agrupaciones identificadas con el kirchnerismo en la marcha del martes al señalar: "No vamos a poner molinetes para ejercer derecho de admisión".