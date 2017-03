Sala acusó al Ejecutivo jujeño de pagarle a una presa para hostigarla

Fotos ENTREVISTA. Desde el Penal de Mujeres de Jujuy, Milagro Sala dijo que "le fabricaron causas" y que escribe un libro.

05/03/2017 -

La jefa de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, aseguró ser "la única oposición" política en Jujuy al gobierno de Gerardo Morales porque, dijo, "el peronismo está cagado de espanto" y volvió a cuestionar al mandatario provincial al endilgarle un supuesto plan para hostigarla en la cárcel, donde está detenida desde hace un año.

Asimismo, pidió disculpas a sus seguidores por la autoagresión que se infligió con unas tijeras en la panza la semana pasada al argumentar que "fue una consecuencia de las causas que me están fabricando".

Y, en diálogo con radio Rebelde desde el teléfono compartido del Penal de Mujeres de Jujuy, aclaró que el incidente "nunca fue una pelea por liderar acá en el penal, no me interesa acá liderar nada, estoy para hacer otras cosas, estoy escribiendo un libro".

"No me interesa ver quién manda en el pabellón, no me interesa un pepino", añadió la dirigente kirchnerista que es investigada en varias causas por extorsión, asociación ilícita y amenazas, entre otras, por el aparente desvío de fondos que enviaba el Gobierno nacional para que sus cooperativas levanten casas.

Al acusar a Gerardo Morales por el supuesto plan para hostigarla, dijo: "Lamentablemente acá nos están apretando demasiado".

"Han pagado a una mujer para que me hostigue permanentemente adentro del penal. Continuamente están provocado para que uno reaccione", sostuvo.

En ese marco, apuntó a una interna "de apellido Maldonado" cuyo abogado estaría ligado al Gobierno provincial.

Sala afirmó que ante sus supuestos embates los presidiarios no intervienen porque "tiene orden de arriba" y cuando en el programa del exjefe de la Sedronar Juan Carlos Molina le preguntaron de quién era esa orden respondió: "De Gerardo Morales, de quién va a ser".

"Acá en Jujuy no hay oposición, el peronismo está bajo la cama, cagado de espanto y la única oposición soy yo", afirmó Sala.

Y confirmó el episodio en el que se autoagredió: "La tijera fue consecuencia de las causas que me están fabricando. Nunca fue una pelea por liderar", acotó.